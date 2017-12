Burnley contre le reste du monde

Septièmes de Premier League après 17 journées de Premier League, les Clarets confirment les promesses de la saison dernière, tout en continuant d'avancer dans l'ombre. Parfait, c'est ce qu'ils veulent.

Monopole et rigueur

« Il faut construire l'avenir »

Par Maxime Brigand

Drôle d'impression que, certainement plus que nulle part ailleurs, le succès, à Burnley, dérange : piqués dans leur orgueil, les dirigeants du magazineont décidé d'attaquer le 22 novembre dernier la boîte de nuit la plus populaire de l'ancienne ville référence mondiale de la production de tissu de coton. «» , s'est alors élevé Jason McQuoid, l'un des co-gérants du Vogue, discothèque phare du coin. Trois semaines plus tard, l'histoire se répète, du côté de Turf Moor : mercredi soir, Burnley, vainqueur au mental face à Stoke (1-0) grâce à une sacoche envoyée dans les dernières minutes par Ashley Barnes, a temporairement glissé sa tête dans le top 4 du Royaume, soit le plus haut classement de l'histoire du club depuis 42 ans et une étiquette de dauphin de la vieille First Division scotchée sur le front en mars 1975.Cravate marine à pois serrée, la chemise impeccable, Sean Dyche, boss desdepuis octobre 2012, en profite alors pour glisser un énième crochet à un monde qui refuse de comprendre : «» Vendredi dernier, soit la veille de retrouver le club qui l'a définitivement fait décoller dans l'élite, Andre Gray, qui a quitté Burnley pour Watford l'été dernier, avait également tiré dans ce sens, estimant que «Être sous les radars, voilà ce qu'a toujours recherché Sean Dyche, sorte de fracture dans le paysage des entraîneurs anglais qui n'a jamais cherché à « vendre » ce qu'il fait à l'heure des grandes sorties philosophiques. «» , pousse même le plus souvent un homme qui a toujours placé au-dessus de tout son envie de travailler avec des joueurs «» , héritage de ses années passées à Nottingham sous les ordres de Brian Clough. Chez les, le joueur est un ouvrier au service du projet global, un type qui épouse une identité fondée autour de la rigueur et du courage. Il existe la tentation de regarder l'excellente saison de Burnley comme une surprise, et rien d'autre.Contre-argument : aujourd'hui, tout le monde regarde Dyche avec respect, et Everton avait même fait du bonhomme une cible prioritaire pour remplacer Ronald Koeman , éjecté le 23 octobre dernier du banc des. Mais, pourquoi partir ? Pourquoi quitter en cours de saison la barre d'un club où Sean Dyche a tout reconstruit, où son monopole est total, où son statut lui autorise désormais de se couler des pintes gratuitement en ville ? Impossible, surtout lorsque après avoir réussi à maintenir lesen Premier League la saison dernière, ce qu'il n'avait pas réussi à faire au bout de la saison 2014-2015, et après avoir réussi à s'exporter (la saison dernière, Burnley avait dû attendre le 29 avril pour gratter sa première victoire à l'extérieur, ndlr). Et un peu plus que ça : une victoire à Stamford Bridge (3-2), un nul à Tottenham (1-1), à Liverpool (1-1), un autre succès à Everton (1-0), au milieu de quatre petites défaites en 17 journées. Musclé.La clé est la suivante : à Burnley, Sean Dyche n'a pas construit une équipe, mais un club tout entier. Il n'y a qu'à regarder comment la promotion de l'été 2016 a été gérée, un promu se voyant désormais couvert d'or façon Jamel Debbouze au pied de Monica Bellucci. Partant, certains ont dépensé sans réfléchir (Hull City, Middlesbrough) et sont tombés ; Burnley, de son côté, a gardé l'argent pour moderniser l'ensemble. Dyche, qui devrait logiquement partir prochainement : «» Cet été, l'effectif a ainsi vu partir deux de ses meilleurs éléments (Gray, Keane), et n'a investi que sur un buteur (Chris Wood, meilleur buteur de Championship avec Leeds la saison dernière) et l'expérience de Nahki Wells, constament blessé depuis son arrivée. Pour remplacer Keane, Dyche a alors misé sur James Tarkowski, placé aux côtés du toujours excellent Ben Mee, remplacé mardi soir par Kevin Long, qui a parfaitement tenu Peter Crouch . Le reste est une question d'expérience accumulée, de rigueur tactique – à noter l'importance de l'exceptionnel Jeff Hendrick – renforcée façon vieille école, là où le réalisme pêche encore par moments. Détail : ça fonctionne, encore. Sous les radars, pour le moment, et c'est très bien comme ça.