« PES est le premier jeu qui nous a fait ressentir le football »

CASTING

Bruce « Spank » Grannec

Cyril « Djiin » Assous

Gianni « Plume » Molinaro

Mahmoud « Brak2K » Gassama

Sébastien-Abdelhamid Godelu

Walid « usmakabyle » Tebane

Propos recueillis par Alexandre Aflalo et Fabien Gelinat









: Champion du monde ESWC (2006 et 2012) suret, champion du monde FIWC (2009 et 2013) suret, vice-champion du monde ESWC (2007) suret vice-champion du monde FIWC (2012) sur: Ancien joueur sur les circuits compétitifs PES et FIFA: Rédacteur en chef adjoint de Gameblog.: Présentateur beIN eFoot, streamer Twitch, Youtubeur et ancien joueur semi-pro PES: Journaliste, présentateur de l'émissionsur Clique TV: Triple champion du monde sur(2015, 2016 et 2019). Joueur de l’AS Monaco Esports.: Pour moi, ça fait longtemps quen’existe plus. Il y a eu beaucoup de changements avec le véritable. Maintenant que ça ne s’appelle même plus, c'est un peu bizarre.: Clairement, ça fait un petit pincement au cœur. On parle d’une licence, d’un jeu qu’on surnommait leet qu’on évoque encore comme le jeu phare de foot. Donc c’est dommage d’avoir baissé les bras.: Déjà dans le nom, je pense que c'est très révélateur. Tu amorces unpour finalement faire un... Mais plus que le changement de nom, je n'ai rien compris à l'annonce. Konami, c'était les seuls avec EA à avoir fourni une licence de jeu de foot pendant 30 piges, c'est pas normal d'en arriver là.: Après avoir vu les annonces par rapport à, j’ai eu le sentiment d’une fin de parcours. On s’attendait à quelque chose de béton, et c’est plutôt un retour en arrière avec une version réduite dea disparu, et on change complètement de dimension.: Le but est clair : attirer les joueurs mobiles desur cet opus. Je pense que ça va offrir plus de visibilité et de tournois... J’ai un peu d’amertume, car historiquement, c’est. Cela dit, on reproche à Konami de ne rien faire, et pour une fois qu’ils bougent, les retours sont assez critiques.: Tout a commencé à flancher au passage de la PS3/Xbox 360. Konami n’a pas maîtrisé les nouvelles machines, ils ont stagné et pris beaucoup de retard, alors que EA lance untrès sérieux.: Quand tu es un puriste de, tu te focalises sur le, ce qu’a complètement foiré Konami à partir de. Ce dernier a été détesté, d’autant queest arrivé avec, puis, qui étaient fous et où on retrouvait les mêmes sensations que sur les anciens: L’ancienne génération jouait majoritairement hors ligne. Mais à partir de 2008-2009 et l’arrivée dedéclinait, alors quea parfaitement misé sur le jeu en ligne, la nouvelle tendance.a manqué le train lancé à grande vitesse par: Aveca créé une émulation qui accroche les joueurs. Chaque année, tu repars de zéro avec l’objectif de créer la meilleure équipe possible. Tu ne décroches jamais. Et tu n’as pas ça avec. Ça ne progresse pas. À l’époque, le but deétait d’être le meilleur joueur, alors queest sur un terrain différent : posséder la meilleure équipe.: Depuis le 17,est en baisse.aurait peut-être pu combler un peu le retard à un moment, maisa créé un tel monstre avec... Ce mode engendre tellement d’attractivité qu’il compense la qualité du, avec son contenu et son côté addictif.: Lorsque Konami écrasait la concurrence, ils s'en sont tellement enorgueillis qu'ils se sont perdus. Etest dans une situation aujourd’hui où même si le jeu est nul, les gens vont se plaindre, mais ils achètent. Même siétait très petit face àces dernières années, il y avait quand même une proposition différente, undifférent.: Jusqu’en 1997,régnait sur les jeux de foot. Konami a progressivement imposé un style à partir de. Même si on trouvait ça lent et difficile en comparaison avec, le jeu a reçu des critiques très positives, notamment par les spécialistes influents commeou. Les notes montaient à 9 ou 10/10. Il y avait des détails, comme la modélisation des visages des joueurs, très développée. On pouvait reconnaître Roberto Carlos ou encore Zidane. C’est, avec le, ce qui a fait décoller, puis: À un moment donné, on en est arrivés à un point oùétait devenu le bien culturel le plus vendu. Quand je prends un Uber par exemple et que je dis à mon chauffeur que je suis joueur PES, il va me répondre qu’il a joué àou: Il y a toute une mythologie qui s'est créée autour de. Il était tellement populaire qu’il a créé sa propre légende : la Ligue des masters, avec Castolo, Espinas, des joueurs qui n'existent que dans le jeu, mais dont on a retenu le nom... Tout le monde s'appropriaitparce que tout le monde jouait à: Ça nous arrive de rejouer à des anciens, et forcément, t’es émerveillé parce que t’as les souvenirs de jeunesse. Mais leest encore d’actualité et jouable. Graphiquement, ça pique un peu des yeux – et encore –, mais le jeu en lui-même est toujours excellent, en 2021 !: Tu as juste à relancer le jeu pour te rendre compte que leest très dur, que tu gagnes au mérite. Si t’es très bon et que tu ne fais pas d’erreur, tu ne prends pas de but. C’est normalement une bonne nouvelle et c’était le cas avec lesde l’époque.: Pourquoi j'ai autant de frustration quand je vois comment l'histoire se termine ? Parce que c'est une histoire magnifique. Il faut recontextualiser : tout commence dans un monde, les années 1990, où on ne connaît pas internet, le football est à son apogée, etva tout changer. Aujourd'hui, on a évolué en matière de, de graphisme, d'animation, mais à l'époque,est le premier jeu qui nous a fait ressentir le football. À tel point que la compétitivité qu'on pouvait avoir dans le vrai foot, on la ressentait aussi dans le jeu.: En 1999, tu avais des premiers tournois à 64 ou 128 joueurs, avec les gens qui ramenaient leur matos. Konami a eu vent de cela et a aidé au développement de ces tournois, notamment par l’intermédiaire de Stéphanie Hattenberger, qui a chapeauté la PES League. C’était plus de 10 000 joueurs par an !: Pour nous, la compétition, c’était se trimbaler télé et manettes le matin et faire 400km pour se tirer la bourre. On connaissait des mecs à Montpellier ou en Alsace qui nous hébergeaient, c’était une ambiance fraternelle. Sauf quand les tournois commençaient évidemment, là c’était la guerre.: La compétitionreste la meilleure pour moi. Aujourd’hui, les qualifications sont, et les finales sont en réel, mais il y a un tel dispositif que tu perds cette proximité qu’on avait avant avec, et ça me manque, honnêtement, c’est dommage.: C'est le premier jeu où j'ai vu, dans n'importe quel quartier de France, tout le monde jouer au même jeu et se proclamer plus fort que l'autre. Ça donnait des tournois de malades. L'ancêtre de l'e-sport, pour moi, c'est la PES League. Derrière le jeu vidéo, il y a une histoire humaine, cara permis à des gens de se rencontrer.s’est reposé sur ses lauriers. Ils ont laissé le jeu pourrir à partir de. À l’inverse,a énormément surfé sur la vague de l'excellent. Konami a un vrai problème pour le marketing, alors que c’est LE point fort de. Pour, il n’y a pas assez de communication sur leou les nouveautés. C’est un véritable poison pour eux. Le gameplay deest meilleur, pourtant il y a moins de monde sur ce jeu, donc il y a un vrai problème ailleurs.: En matière de com’, Konami a toujours été moins bon que. Même à l’époque où ça cartonnait, malgré quelques spots excellents comme, ils ont toujours eu du mal face au rouleau compresseur de: Il y a une rumeur qui dit que lorsquea commencé à truster le sommet avec, EA aurait recruté les développeurs de. On retrouvait beaucoup de similitudes avec leset on a retrouvé notre plaisir. Si Konami avait gardé sa ligne directrice d’antan, ils n’auraient pas perdu leur base.: Le plus grand échec de Konami, c’est de ne pas avoir su se relever de leur loupé sur la génération PS3/Xbox 360 alors qu'ils ont quand même eu le temps. Mais aussi d’être trop fermés. Ils n’ont jamais vraiment écouté la communauté, et ça leur a forcément coûté à un moment.: Je pense que Konami ne vit pas avec son temps. Ils regardent trop en arrière, ils n’innovent pas. Hormis lequi est très bon, tu as l'impression qu'ils n'ont rien compris aux dernières générations. L'aspect fondamental d'un jeu de foot, c’est le, et si tu as ça, tout ce qui est autour est le plus simple : faire des modes de jeu, uncohérent, unconséquent, tout ce que Konami n'a pas réussi à faire depuis des années. Ils n'avaient pas grand-chose à faire pour retrouver leur superbe.: Comme beaucoup de monde, je dirais l’Inter de, sûrement la meilleure équipe de l’histoire. Et si beaucoup pensent qu’Adriano était le meilleur joueur, pour moi c’était plutôt Zlatan. Il y avait également l'AC Milan sur, impressionnant.était mon préféré, sans hésitation. Le jeu était très équilibré. On se rendait compte qu’il y avait plusieurs qualités à mettre en avant selon celui qui tenait la manette. Avec UN joueur en particulier : Thierry Henry. Je prenais Arsenal à cause de lui. À l’époque, il y avait un système de flèches pour définir la forme des joueurs, et si tu chopais une flèche orange ou rouge pour Henry, je peux te garantir qu’aucun attaquant ne lui arrivait à la cheville.: Même siétait très bon, mon préféré reste le 2015. C’était le meilleur de la génération PS4, il dépassait tous lesde cette génération. Un joueur ? Il y a le Zlatan de l’Inter, mais aussi Riquelme à l’époque. Pour les nouvelles générations, c’est Robben sur le 2015 et 2016 qui était fou. Et puis il m’a donné des titres mondiaux !: Un souvenir sur? J'en ai mille. Je me suis embrouillé avec mes meilleurs amis qui ont JURÉ qu'ils ne joueraient plus avec moi à, j'ai vu des télés cassées, des manettes cassées, des amitiés se créer, se brouiller, j'ai joué avec Didier Drogba en 2006... Si je dois en garder un, c'est vraiment cette convivialité qu'on avait, entre potes, jouer et se tuer parfois de 5h du matin à 10h le soir.: La communauté des jeux de combat était déjà bien présente à la fin des années 1990, mais je ne me souviens pas d’un tel engouement pour une autre licence queà l’époque. Même les joueurs pros faisaient des tournois. Je me suis retrouvé à jouer une fois face à Lionel Mathis et Benoît Cheyrou. J’ai aussi rencontré Rio Mavuba, Anthony Le Tallec ou encore Florent Sinama-Pongolle.: Quand j’ai lu leur communiqué, j'ai rien pigé. Comment tu peux saborder une des plus grandes licences du jeu vidéo ? J'ai relu mille fois, j'ai toujours pas compris. C'est unavec neuf équipes, tu ne peux pas jouer en: tu comprends rien. Ça me dégoûte.: Le jeu sera d'abord l’équivalent d’une démo avec neuf équipes. Ensuite, le contenu additionnel viendra, mais ce n’est pas si catastrophique. Par exemple, si dans deux mois ils sortent une Ligue des Masters, ils seront obligés de faire quelque chose de qualité. C'est dans leur intérêt.: On imaginait un jeu superbe sous Unreal Engine, et on se dit :Finalement, ils annoncent unsur console et mobile. On se dit qu’ils ont rendu les armes. Le but semble être de toucher un public beaucoup plus large. Ça ressemble à un compromis entre quelque chose de jouable et adaptable sur toutes les plateformes.: À l’écoute des différentes annonces, ça me semble catastrophique. On a vu desduqui fait très arcade au niveau des collisions. Leur façon de communiquer est terrible. C’est un manque de respect envers leur ancienne communauté.: Vu la tournure que ça prend, ça ne sent pas très bon. Le, allez pourquoi pas, mais le contenu payant qui te débloque des équipes, c’est bizarre. Je testerai par curiosité, mais j’ai pas vraiment d’attente.: Faire jouer un mec de PS5 contre un mec de téléphone, c’est aberrant. Ce n’est pas le même terrain, la même jouabilité. On n'est pas sur un modèle abouti d’un point de vue football, mais sur un concept où l’on voudra développer les menus et les micro-transactions. Je pense quen'est plus du tout une priorité pour Konami. Certains vont rester par fidélité, mais pour moi c’est un leurre, c’est terminé.