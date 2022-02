So Foot #194

Au sommaire du nouveau numéro de SO FOOT.

Il n’y a pas que dans l’univers des cryptomonnaies que l’ETH voit sa cote monter en flèche. En parvenant à faire de son Ajax un poids lourd européen comme au temps de l’avant-Bosman, le divin chauve s’annonce comme le coach le plus excitant de la décennie qui vient.En attendant de marcher sur les pas de Griezmann, le défenseur de la Real Sociedad vient nous chanter sa ballade des gens heureux.Avec son recrutement made in Scandinavie et Benelux, il a transformé le Téfécé en un équivalent footballistique de la Quick-Step, mais ce n’est pas de sa faute: ce sont ses logiciels de données qui l’ont mis sur cette voie. Entretien avec un président qui le proclame haut et fort: le geek, c’est chic.L’emblématique président de Palerme nous a quittés le 1er février dernier. Hommage à Don Maurizio, un homme qui consommait les coachs comme des Kleenex, alors qu’il ne regardait pas les matchs de son équipe.La saison de l’OL est bien décevante. C’est tout le contraire de celle de son jeune milieu de terrain. Rencontre avec un homme que rien ni personne ne décoiffe.L’Union Saint-Gilloise est passée en quelques mois du statut de promu sympatoche à celui de favori numéro un pour le titre en Belgique. Plongée dans le folklore de ce club banlieusard qui s’embourgeoise au même rythme que le quartier dans lequel il est implanté.L’ancien agent de Maradona, nouvel actionnaire majoritaire d’Elche, s’est offert les services de Javier Pastore pour placer le modeste club espagnol sur la carte de la Liga. Une intention louable, mais qui cache quoi, au juste?La vérité se trouve à quelques pages.Dans les années 2000, l’Irak est envahi par les États-Unis, Saddam Hussein est pendu, et le pays est à feu et à sang. À l’époque, deux petits rayons de soleil viennent tout de même donner un peu de baume au cœur à la population: cette godasse envoyée comme un tomahawk à George W. Bush, et surtout, la victoire des Lions de Mésopotamie en coupe d’Asie.Il aurait pu faire carrière dans le foot, mais contrairement à d’autres, il n’a pas arrêté à cause de ces satanés ligaments croisés, mais par choix. Interview avec un champion de l’UFC qu’on n’a pas du tout envie de contredire.Il s’est écharpé avec Tapie, a créé un syndicat des joueurs avec Diego et révolutionné la manière de parler foot à la télévision. D’une certaine manière, la Rouste a terminé le jeu depuis longtemps, mais il l’assure: il est loin du game over. La preuve, il sort une appli. De foot, pas de rencontres, hein.