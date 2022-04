Pronostic Stuttgart Borussia Dortmund : Analyse, cotes et prono du match de Bundesliga

Dortmund réagit à Stuttgart

Quinzième de Bundesliga, Stuttgart flirte dangereusement avec la zone de relégation. Les hommes du coach américain Matarazzo comptent un seul point d'avance sur le premier relégable, l'Arminia Bielefeld. Stuttgart a raté une bonne opportunité de se donner de l'air le week-end dernier en obtenant seulement le nul sur la pelouse de Bielefeld (1-1). Les partenaires du capitaine Ito avaient ouvert le score par l'intermédiaire de l'autrichien Kaladzic mais n'ont pas su conserver leur avantage en concédant l'égalisation en seconde partie de rencontre. Ce nul confirme cependant un regain de forme de Stuttgart qui reste sur 4 journées sans défaite avec des succès à domicile sur le Borussia Mönchengladbach (3-2) et Augsbourg (3-2) pour des nuls contre l'Union Berlin (1-1) et l'Arminia Bielefeld donc (1-1).

En face, le Borussia Dortmund reste sur deux résultats décevants en Bundesliga. Tout d'abord, les Marsupiaux ont été contenus face au FC Cologne (1-1) avant de subir une claque le week-end dernier à domicile contre Leipzig (1-4). Passé au travers, le Borussia a été largement dominé par la bande à Nkunku. Touché avec sa sélection, le norvégien Haaland était pourtant bien présent mais n'a rien pu faire. Le BVB se retrouve désormais à 9 points du Bayern alors qu'il avait effectué un rapprochement lors des dernières semaines. Avec 12 unités d'avance sur le 5, Dortmund devrait finir selon toute vraisemblance dans les 4 premiers mais doit profiter de cette fin de saison pour être compétitif l'an prochain. Pour tenter de s'imposer à Stuttgart, Marco Rose devrait aligner sa meilleure équipe avec les Hummels, Can, Guerreiro, Witsel, Bellingham, Reus ou Haaland. Vexé par sa lourde défaite du week-end dernier, Dortmund et Haaland (16 buts en 18 matchs de Bundesliga cette saison) devraient parvenir à se relancer face à Stuttgart.