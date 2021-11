Pronostic Slovaquie Slovénie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du Monde 2022

Un Slovaquie – Slovénie sans motivation et sans vainqueur

Présente lors des deux derniers championnats d'Europe, la Slovaquie espérait pouvoir décrocher une place pour le Mondial 2022 au Qatar. Mais avec 7 points de retard sur les 2 premiers et 2 matchs à disputer, les Slovaques manqueront la coupe du Monde 2022, comme la Slovénie qui compte également le même nombre de points. Ces deux sélections ont subi la supériorité de la Russie et la Croatie, qui dominent cette poule. Lors de ces éliminatoires, la Slovaquie s'est montrée solide ne s'inclinant qu'à deux reprises, à domicile face à la Croatie (0-1) et en Russie (1-0). En revanche, les partenaires de Marek Hamsik sont parvenus à réaliser 2 autres bonnes prestations face aux deux leaders du groupe en dominant les Russes lors du match aller à Trnava (2-1) et en obtenant un nul en Croatie (2-2) lors de la dernière journée. Pour terminer sur une bonne note, le sélectionneur Tarkovic a appelé les cadres Hamsik, Dubravka, Skriniar, Duda, Lobotka, ou Mak. De son côté, la Slovénie est une nation modeste qui n'a plus participé à une phase finale de compétition depuis le Mondial 2010. Les Slovènes ont débuté cette campagne de qualification par un exploit en dominant la Croatie (1-0). Ensuite, les partenaires de Jan Oblak n'ont pas su enchaîner s'inclinant deux fois consécutivement face à la Russie et surtout contre Chypre. Lors des dernières journées, la sélection slovène a assuré face à des adversaires à sa portée mais s'est de nouveau inclinée face aux deux gros que sont la Russie et la Croatie. Au niveau de l'effectif, les deux stars de cette sélection sont le portier de l'Atlético, Jan Oblak, et l'attaquant de l'Atalanta Bergame, Josip Ilicic. Cette opposition entre deux équipes déjà éliminées et dont le niveau est proche, devrait déboucher sur un match nul comme à l'aller (1-1).