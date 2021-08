Pronostic Shakhtar Donetsk Monaco : Analyse, cotes et prono du barrage aller de la Ligue des champions

Déposez 100€ offerts et misez avec 300€

Nos paris sur Monaco - Shakhtar Donetsk

Le Shakhtar a une longueur d'avance

Monaco fait pâle figure

Le Shakhtar et Monaco avec leurs meilleurs joueurs

Les compos probables :

Monaco peut prendre un bon départ à domicile

L'opposition entre le Shakhtar et Monaco met aux prises deux belles écuries européennes. Intéressant l'an dernier en C1 (avec notamment une victoire sur le Real en phase de poules), les Ukrainiens sont contraints de passer par ces éliminatoires puisqu'ils ont terminé en 2position de leur championnat national derrière le Dynamo Kiev, après 4 titres de champions consécutifs. Au tour précédent, la formation désormais entraînée par l'excellent De Zerbi s'est défait des Belges de Genk (victoire 2-1 sur chacun des deux matchs). Lors du match aller à Louis II, le Brésilien Pedrinho a permis aux ukrainiens de prendre une option sur la qualification (0-1) dans un match où les Monégasques ont buté face à l'excellent gardien ukrainien Trubin. Ce week-end, le Shakhtar s'est facilement défait d'Odessa à l'extérieur (0-3). Depuis le début de saison, les protégés de De Zerbi ont perdu un seul match, contre Oleksandriya (1-2).La saison passée, l'AS Monaco avait réalisé une seconde partie de saison incroyable au cours de laquelle le club princier a réussi à décrocher le podium. En revanche, les hommes de Niko Kovac connaissent un départ compliqué lors de ce début de saison. En effet, en championnat, les partenaires de Wissam Ben Yedder n'ont toujours pas trouvé le chemin de la victoire avec un nul contre Nantes (1-1) et des défaites face à Lorient (1-0) et Lens (0-2) samedi. Les seuls succès obtenus cette saison remontent à la double confrontation face au Sparta Prague lors du tour précédent en éliminatoire de la Ligue des Champions.Après avoir aligné en championnat ce week-end une équipe remaniée par rapport au XI aligné contre Monaco, les joueurs issus de la colonie brésilienne du Shakhtar devrait retrouver leurs places de titulaire pour la réception de l'ASM. Monaco fait aussi tourner en Ligue 1 et sortira sa grosse équipe pour ce match retour. Au niveau de l'effectif, la recrue Nubel s'est montrée peu rassurante dans les cages monégasques. De plus, Ben Yedder et Volland n'ont pas encore retrouvé leur forme de la saison passée. En revanche, Kovac peut s'appuyer sur un Tchouameni très inspiré.Trubin - Dodo, Kryvtsov, Marlon, Ismaily - Maycon, Stepanenko - Tete, Sudakov, Salomon - Traoré.Nübel (ou Majecki) - Sidibé, Disasi, Badiashile - Gelson Martins, Tchouaméni, Fofana, Caio Henrique - Golovin (ou Diop) - Ben Yedder, Volland.Pas moins bon que le Shakhtar sur le match aller, Monaco devra prendre des risques pour renverser la situation. Problème, il n'est jamais facile de s'imposer en Ukraine et le club de Donetsk a plus d'expérience de la C1 ces dernières saisons que les joueurs de l'ASM. A force d'insister, Monaco pourrait trouver la faille face à un Trubin qui ne sera pas toujours en état de grâce. Mais le Shakhtar pourrait finalement se qualifier.