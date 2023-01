Pronostic Sassuolo Sampdoria : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Sassuolo se reprend contre la Sampdoria

A bientôt mi-saison, Sassuolo n’est pas au mieux. Sa 15place peut être jugée comme inquiétante en vue du maintien mais lespeuvent se satisfaire de devancer le premier relégable de 9 points. Un gouffre qu’ils voudront creuser un peu plus ce mercredi à l’occasion de la reprise. La Coupe du Monde est intervenue au bon moment pour les résidents du Mapei Stadium. Ils restaient sur 3 défaites en 4 matches, pour un nul. Sassuolo est bien mieux en place à la maison qu’à l’extérieur et voudra s’appuyer sur ce facteur pour repartir de l’avant, avec son attaquant phare Domenico Berardi. Auteur de seulement un but cette saison, il espère enfin enchaîner.chez⇒ ⇒⇐ ⇐L’urgence est bien plus prononcée du côté de la Sampdoria. Vainqueur d’un seul match de championnat jusqu’à maintenant, l'un des clubs de Gênes ne peut pas espérer mieux qu’une place d’avant-dernier, avec 6 points au compteur et le plus mauvais rendement offensif de l’élite (6 buts). Les joueurs de Dejan Stankovic accusent un retard de 7 unités sur la première équipe non relégable et sont attendus au tournant. Juste avant la coupure de la Coupe du Monde, ils ont perdu leurs 4 derniers matches de Serie A, à chaque fois sans marquer le moindre but, face à l’Inter (3-0), la Fiorentina (0-2), le Torino (2-0) et Lecce (0-2). La poursuite de cette spirale négative est envisageable ce mercredi.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Sassuolo Sampdoria encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !