Pronostic Nancy Valenciennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Nancy et Valenciennes n'ont toujours pas gagné

Pas brillante la saison passée, surtout lors de la première partie, Nancy ne va pas mieux. Désormais sous pavillon sino-américain car racheté par le consortium qui avait était propriétaire de l'OGC Nice pendant un petit moment, l'ASNL a pris son premier point de la saison, mercredi à Bastia (1-1) dans un match en retard de la 3journée. Auparavant, les Lorrains avaient été dominés à Pau (2-1), puis à domicile face à Toulouse (0-4). Rappelons que cet été, Nancy a perdu ses pépites Wooh et Bassi, partis garnir des effectifs de Ligue 1.chezen misant sur ce match⇒ ⇒⇐ ⇐Comme Nancy, Valenciennes a signé une saison dernière décevante et les relations ne sont pas au beau fixe entre ses supporters et ses dirigeants. Toujours comme Nancy, le VAFC n'a toujours pas remporté de match cette saison, même s'il compte un point de plus que son adversaire du soir. Pour débuter ce nouvel exercice, la formation nordiste avait fait match nul à domicile contre Niort (0-0), puis au Roudourou contre Guingamp (1-1). La semaine dernière, Valenciennes a lourdement chuté dans son stade du Hainaut face à une belle équipe Nîmes (0-3). Entre ces deux équipes qui n'ont pas encore gagné et dont le début d'exercice nous annonce une saison moyenne, un score de parité à grosse cote est possible, à prendre avec le 1pari remboursé en cash offert chez PMU.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé EN ARGENT RÉEL de 100€- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si vous perdez, vos 100€ vous sont totalement remboursés EN CASHavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Nancy Valenciennes encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !