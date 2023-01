Pronostic Milan AC Roma : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Milan garde espoir face à la Roma

Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Milan AC - Roma avec d'autres bonus chez d'autres sites :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Avec la première défaite de Naples face à l’Inter en milieu de semaine, les adversaires des Napolitains ont repris confiance dans la quête du Scudetto. En effet, le Milan AC se retrouve désormais à 5 points des protégés de Spalletti. En milieu de semaine, lesont parfaitement entamé leur match face à la Salernitana (1-2) en marquant 2 buts dans le 1quart d’heure par Leao et Tonali. La bande à Pioli veut poursuivre sur sa lancée pour mettre la pression sur le Napoli. Dans son stade de San Siro, le Milan AC se montre très performant puisqu’il a remporté toutes ses rencontres de Serie A, excepté le choc face à Naples (1-2). Pour affronter la Roma, Pioli déplore quelques absences puisqu’Ibrahimovic est toujours blessé, comme les Rebic, Krunic, Origi, Messias, Kjaer ou le portier français Maignan. En revanche, les deux finalistes français Hernandez et Giroud étaient titularisés face à la Salernitana, tout comme le Portugais Rafael Leao qui n’en finit plus d’impressionner. Auteur d'un sacré geste technique face l'ancien Niçois Daniliuc il a également ouvert le score (7but en 15 matchs de Serie A).chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, la Roma rencontre des difficultés à passer un cap en Serie A. L’an passé, les Romains ont remporté la Conference League pour la première saison de José Mourinho aux commandes de la Louve. Cette saison, la Roma essaie de rester dans le coup pour la course au Top 4. Actuellement, la formation romaine se trouve en 6position avec 3 points de retard sur l’Inter, 4. En milieu de semaine, la Roma a décroché un succès précieux face à Bologne (1-0) grâce à une réalisation sur penalty du capitaine Pellegrini. Cette victoire est venue soulager la bande à Mourinho qui restait sur 3 journées sans victoire avant le Mondial, avec un revers dans le derby face à la Lazio, et des nuls contre Sassuolo et le Torino. Au niveau de l’effectif, le Mou est privé de Wijnaldum et de Darboe. Déterminé à mettre la pression sur le Napoli et très solide à San Siro, le Milan AC devrait frapper un grand coup face à une Roma pas toujours constante dans ses prestations.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Milan AC Roma encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !