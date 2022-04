Pronostic Milan AC Bologne : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Le Milan AC en leader face à Bologne

de Serie A l'an passé derrière le grand rival intériste après avoir longtemps été leader, le Milan AC ne veut pas rater le coche. Lessont actuellement en tête de la Serie A avec 3 points d'avance sur le Napoli à l'orée de cette journée. Avant de disputer ce match, le club milanais connaitra les résultats de ses deux adversaires principaux que sont le Napoli en déplacement à Bergame et l'Inter qui fait face à la Juventus, deux matchs difficiles sur le papier. La formation milanaise pourrait donc réussir une très bonne opération en s'imposant face à Bologne. Sans être transcendants, lesont dernièrement remporté leurs 3 derniers matchs face au Napoli (0-1), Empoli (1-0) et Cagliari (0-1). Stefano Pioli peut compter sur un groupe de qualité avec l'expérience des Giroud ou Ibrahimovic et le potentiel des Maignan, Rafael Leao, Tonali ou Hernandez.

En face, Bologne est calé à la 13place du classement avec 11 points d'avance sur la zone de relégation avant cette journée. L'équipe entrainée par Sinisa Mihaljovic n'est pas dans les meilleures dispositions puisqu'elle n'a remporté qu'une seule rencontre au cours des 10 dernières journées. Les partenaires d'Arnautovic restent sur deux revers face à la Fiorentina et l'Atalanta sur le même score de 1-0. Lors des 3 derniers matchs, Bologne n'a pas réussi à inscrire le moindre but et pourrait une nouvelle fois se heurter à la solide défense milanaise. Pour cette affiche qui conclut la 31journée, le Milan AC devrait s'imposer face à Bologne et consolider sa première place en Serie A.