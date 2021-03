Pronostic Italie Irlande du Nord : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour la Coupe du monde 2022

L’Italie tranquille face à l’Irlande du Nord

L'Italie, quart-de-finaliste de l'Euro 2016, a connu une désillusion en ne se qualifiant pas pour la Coupe du monde en Russie. En revanche, lane s'est pas manquée lors des qualifications pour l'Euro 2021 en réalisant un parcours parfait avec 10 victoires en autant de matchs. Sur leur lancée, les Italiens ont remporté leur groupe de Ligue des nations. Invaincus lors de leurs 6 matchs, les hommes de Roberto Mancini ont fini devant les Pays-Bas, la Pologne et la Bosnie. Sur une excellente dynamique, la sélection italienne reste sur 22 matchs sans la moindre défaite avec 17 victoires et 5 nuls. La dernière défaite de l'Italie remonte à septembre 2018 et un déplacement au Portugal (1-0). Mancini s'appuie notamment beaucoup sur Marco Verratti, qui est devenu le maître à jouer de la sélection. Le milieu du PSG est accompagné par l'excellent Nicolas Barella et sur les percussions offensives de Chiesa et Insigne. Lors du dernier rassemblement, l'Italie avait remporté ses trois derniers matchs face à l'Estonie (4-0), la Pologne (2-0) et la Bosnie Herzegovine (2-0).

De son côté, l'Irlande du Nord est passée tout près de se qualifier pour le prochain Euro, mais n'a finalement pas pu rééditer son exploit de 2016. En effet, les Irlandais ont disputé les barrages où ils ont dans un premier temps dominé la Bosnie avant de s'incliner en finale face à la Slovaquie. La sélection britannique reste sur 10 rencontres sans la moindre victoire. Réputée pour jouer le fameux, l'Irlande du Nord s'appuie sur une sélection expérimentée, avec Johnny Evans, Kyle Lafferty, Steven Davis ou Stuart Dallas. Largement supérieure, l'Italie devrait s'imposer tranquillement face à l'Irlande du Nord et confirmer sa bonne dynamique.