Pronostic Inter Milan AC : Analyse, cotes et prono du match de Coupe d'Italie

L’Inter marque les esprits face au Milan AC

L'affiche des quarts de finale de la Coupe d'Italie nous offre un derby milanais ce mardi. L'Inter et le Milan, en plus de s'affronter pour un ticket pour les demi-finales de la Coppa Italia, se livrent en ce moment un gros duel pour le Scudetto. Actuellement, le club dirigé par Stefano Pioli domine la Serie A avec 2 points d'avance sur la bande à Antonio Conte. Ces deux formations sortent d'un week-end décevant, avec une lourde défaite à domicile pour le Milan AC (0-3) face à l'Atalanta, dont n'a pas profité l'Inter qui s'est contenté d'un nul sur le terrain de l'Udinese (0-0). Les ont déjà connu une désillusion cette saison, en se faisant sortir de toutes les compétitions européennes. Les partenaires de Lukaku misent désormais tout sur les compétitions nationales. L'an passé, l'Inter a terminé en 2position de Serie A et s'est incliné en finale de l'Europa League. Conte, connu pour ses succès dans les différents clubs qu'il a entrainé, va tout faire pour décrocher enfin un trophée à la fin de la saison. De plus, le coach italien veut profiter de ce quart de finale pour prendre un ascendant psychologique pour la fin de saison face à son principal adversaire pour le titre. Au tour précédent, l'Inter s'est défait de la Fiorentina lors de la séance des prolongations grâce à l'entrée décisive de Lukaku. Les Intéristes sont en forme à domicile et viennent de remporter leurs 6 dernières réceptions, notamment lors de leur dernier match à domicile face à la Juventus. En face, le Milan AC a réalisé une première partie de saison de très bonne facture, ce qui lui a permis de prendre les commandes de la Serie A. De plus, les Rossoneri se sont qualifiés pour les seizièmes de finale de l'Europa League ainsi que pour ces quarts de finale de la Coppa Italia. Les partenaires de Zlatan Ibrahimovic se sont défaits difficilement du Torino au tour précédent. De plus, le club milanais a connu deux défaites importantes depuis le début de l'année, la première face à la Juventus (0-2) et la seconde ce week-end, face à l'Atalanta Bergame (0-3) à San Siro. Ces revers ont relancé la course pour le. Les Rossoneri vont essayer de rebondir lors de ce derby. Au regard de la dynamique actuelle des deux formations, l'Inter (10 victoires, 3 nuls et 1 défaite sur ses 14 journées toutes compétitions confondues) semble le mieux placé pour se qualifier.