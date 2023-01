Pronostic Elche Celta Vigo : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Celta Vigo se donne de l’air à Elche

Lanterne rouge de Liga, Elche n'a toujours pas remporté le moindre match. Les possèdent les pires bilans du championnat avec la plus mauvaise attaque (10 buts inscrits) et la pire défense (33 buts encaissés). Depuis la fin de la Coupe du Monde, Elche a disputé trois rencontres avec une victoire logique en Coupe du Roi face à Guadalajara (3-0) évoluant dans les divisions inférieures. Ensuite, les protégés de Pablo Machin se sont inclinés chez l'Atletico Madrid en Liga (2-0). En milieu de semaine, Elche a connu une nouvelle désillusion en s'inclinant en Copa del Rey face à Ceuta (1-0) qui évolue dans les échelons inférieurs.

En face, le Celta Vigo n'est pas au mieux et se retrouve en 17 position de la Liga avec un seul point d'avance sur la zone de relégation. Les Galiciens restent sur 8 journées de championnat sans la moindre victoire. Un peu mieux dernièrement, le Celta avait stoppé une série de défaites en signant plusieurs matchs nuls face au Rayo Vallecano ou contre le FC Séville. De plus, la formation galicienne avait passé deux tours en Coupe du Roi avec des succès sur CD Algar (1-6) puis contre Gernica (0-3). En revanche, en milieu de semaine, ce bon parcours s'est arrêté sur la pelouse de l'Espanyol Barcelone (3-1 après prolongations). Seulement rentré en jeu face au club catalan, Iago Aspas (7 buts en 15 matchs de Liga) devrait mener l'attaque du Celta pour réussir un coup face aux Franjiverde. Face à une formation qui n'a toujours pas gagné le moindre match, le Celta pourrait décrocher 3 points précieux dans la lutte pour le maintien.