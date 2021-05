Pronostic Cologne Holstein Kiel : Analyse, cotes et prono du barrage de Bundesliga

Cologne s'offre une chance face à l'Holstein Kiel

Profitez de 150€ offerts chez ParionsSport (au lieu de 100€ habituellement)

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Cologne Holstein Kiel :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Quasiment condamné mi-avril, Cologne a signé une grosse remontée au classement et a condamné le Werder de Brême à la relégation. Comme le Werder l'an dernier, l'ancien club des anciens Niçois Modeste et Koziello a fini 16et va pouvoir défendre sa peau en Bundesliga sur ce barrage. Cologne a remporté 3 de ses 5 derniers matchs, dont celui de l'ultime journée arrachée dans les dernières minutes face à Schalke 04.chezau lieu de 100€ jusqu'au 26 mai⇒ ⇒⇐ ⇐A l'inverse, Holstein Kiel était bien parti pour obtenir la montée directe en Bundesliga. Longtemps dans le Top 2, le club va devoir finalement jouer un barrage comme en 2018 (défaite face à Wolfsbourg) à cause de ses 2 défaites concédées lors des 2 dernières journées. Holstein Kiel a en effet perdu consécutivement face à Karlsruhe et Darmstadt sur le même score (3-2) et s'est fait dépasser lors de la dernière journée par Greuther Furth. Ayant sans doute pris un coup sur la tête, Holstein Kiel devrait logiquement s'incliner sur ce barrage aller joué chez une équipe de Cologne qui a sorti la tête de l'eau.- Vous avez le droit à un 1pari remboursé en pari gratuit de 150€.- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevez 150€ de paris gratuits !- Vous pouvez utiliser vos 150€ pour continuer à parier.avecavecavecqui vous offre 100€ de paris gratuits peu importe que votre 1pari soit gagnant ou perdantavecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avecavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avec, sponsor de MonacoavecavecavecRetrouvez le Pronostic Cologne Holstein Kiel détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !