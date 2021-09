Pronostic Celta Vigo Cadix : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Celta Vigo décolle enfin face à Cadix

Profitez de 200€ offerts direct chez Winamax

Si vous souhaitez parier sur ce Celta Vigo - Cadix chez d'autres sites de paris sportifs, d'autres bonus vous sont offerts

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Huitième de Liga la saison passée, le Celta Vigo avait connu une entame difficile qui avait poussé le club à se séparer d’Oscar Garcia, aujourd’hui à Reims. L’arrivée de l’Argentin Coudet sur le banc avait métamorphosé le visage des Galiciens qui avaient effectué une très belle remontée en cours de saison. Pour débuter ce nouvel exercice, le Celta n’a pas été épargné par le calendrier puisqu’il a dû affronter les 2 premiers de la saison dernière, l’Atletico et le Real Madrid mais aussi une formation de l’Athletic Bilbao bien en place dans cette entame de championnat. Le bilan décevant des Galiciens peut s’expliquer par l’adversité affrontée. En effet, battus par ces 3 formations, les partenaires d’Iago Aspas ont seulement pris un point en Pays Basque face à Osasuna. La semaine passée, le Celta a tenu tête au Real Madrid pendant une mi-temps avant de craquer en 2période (défaite 5-2). Dans cette formation, on retrouve d’excellents éléments comme Iaspas, Santi Mina, Nolito, Murillo ou Araujo.chez⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Cadix a réussi à se maintenir la saison passée en terminant en 12position en étant pourtant promu. A l’instar du Celta, les protégés de Cervera connaissent une entame délicate, puisqu’ils n’ont toujours pas remporté le moindre match. Si le Celta a fait face à plusieurs gros morceaux, Cadix a seulement affronté une formation européenne, la Real Sociedad. Après deux matchs nuls d’entrée face à Levante et le Betis, le club andalou s’est incliné, à domicile à chaque fois, contre Osasuna (2-3) et la Real Sociedad (0-2). A domicile pour cette affiche qui ouvre la 5journée de Liga, le Celta Vigo devrait être en mesure de s’imposer et de se replacer en milieu de tableau.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(456€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Celta Vigo Cadix détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !