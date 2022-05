Pronostic Cagliari Inter Milan : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

L’Inter Milan fait le taf face à Cagliari

En réalisant un très bon début d’année civile, Cagliari avait réussi à sortir de la zone de relégation. L’équipe sarde est ensuite retombée dans ses travers en enchaînant 5 défaites consécutives en mars et avril. Cagliari est parvenu à renouer avec la victoire face à Sassuolo (1-1) mais n’a pas su enchainer en étant dominé par le Genoa (1-0) et Vérone (1-2). Le week-end dernier, les Sardes disputaient une rencontre importante face à une équipe de la Salernitana, concurrent direct qui finit très bien. Dans ce duel d’équipes jouant le maintien, Cagliari a limité la casse en égalisant au bout du temps additionnel par Altare (1-1). Les derniers résultats de la formation sarde ainsi que le retour en forme de la Salernitana ont fait retomber Cagliari dans la zone rouge. Les partenaires de Joao Pedro sont cependant toujours dans le coup pour se sauver puisqu’ils ne comptent qu’un point de retard sur le premier non relégable qui n'est autre que le club de Salerne.(Déposez 100€ et misez avec 300€) chez⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, l’Inter Milan est toujours en course pour conserver le. Les hommes de Simone Inzaghi n’ont plus leur destin en main puisque le Milan AC possède 2 points d’avance. Pour remporter la Serie A, l’Inter doit remporter ses deux derniers matchs et compter sur un revers des Rossoneri. Les Intéristes ont loupé le coche lors de leur match en retard à Bologne (2-1) où ils se sont inclinés, alors qu’ils auraient pu reprendre la tête. Lesont bien réagi puisqu’ils ont successivement battu l’Udinese (1-2) et Empoli (4-2). Face aux Toscans, les Intéristes se sont retrouvés menés de 2 buts avant de renverser la vapeur grâce à un excellent Lautaro Martinez (7 buts inscrits lors des 6 dernières journées). En milieu de semaine, l’Inter a remporté la Coppa Italia face à la Juventus au terme d’une rencontre spectaculaire (4-2). Les hommes de Simone Inzaghi ont fait la différence en prolongations grâce au croate Perisic. Sur sa lancée, l’Inter devrait prendre le meilleur sur une formation de Cagliari pas au mieux.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(411€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(516€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.- Winamax vous offre le double de votre 1dépôt jusqu'à 200€.- Déposez par exemple 100€ et misez avec 300€ !- Misez par exemple vos 100€ déposés (+ les 200€ offerts) sur ce pari et tentez de gagner(582€ - les 200€ de paris gratuits retirés après le pari).- Vous avez le droit en + à 500€ de bonus pour jouer au poker.avecen rentrant le code "SOFOOTX2"avecavecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecdès la fin du matchavec, dont un 1pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Cagliari Inter Milan encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !