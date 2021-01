Pronostic Brighton Fulham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Brighton – Fulham : maintien en jeu

L'opposition entre Brighton et Fulham met aux prises deux équipes engagées dans la lutte pour le maintien. Actuellement, lespossèdent 5 points d'avance sur les. En revanche, les hommes de Graham Potter comptent un match de plus que ceux de Scott Parker. Ce week-end, Brighton a assuré l'essentiel en se qualifiant pour le prochain tour de FA Cup en dominant Blackpool (2-1) et retrouvera Leicester en huitième de finale. En Premier League, lesrestent sur un précieux succès à Leeds (1-0) sur une réalisation de Neal Maupay. L'attaquant français a signé sa 7réalisation de la saison. Malgré ses deux derniers succès, Brighton n'est pas au mieux, avec seulement deux victoires lors des 17 dernières journées, face à Leeds et Aston Villa. Dans leur Amex Stadium, lesn'ont pas remporté la moindre rencontre en Premier League cette saison et possèdent l'un des pires bilans de la Ligue à domicile.

De son côté, Fulham joue gros ce mercredi. En effet, lespourraient effectuer une très belle opération en cas de succès face à Brighton. Possédant actuellement 5 points de retard et un match en moins, la bande à Parker pourrait se relancer pour le maintien. Dernièrement, le club londonien a montré de bonnes dispositions mais vient de s'incliner lors des 3 derniers matchs, face à Chelsea et Man U en Premier League, et contre Burnley en FA Cup (0-3). En difficultés à domicile comme Brighton, Fulham a réalisé de bonnes prestations en déplacement lors des dernières journées avec un succès à Leicester, et des nuls contre Newcastle et Tottenham. Pour ce match très important, Fulham semble en mesure de ramener au moins un nul de Brighton, qui n'a toujours pas remporté de match à domicile en Premier League cette saison.