Pronostic Betis Séville Barcelone : Analyse, cotes et prono du match de Liga

Le Betis ennuie le FC Barcelone

Profitez d'un bonus EXCLUSIF de 200€ chez Unibet

non pas 150€ mais bien 200€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, 11 autres sites vous permettent de parier sur ce Betis – FC Barcelone :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En remportant la Coupe du Roi face à Valence, le Betis Séville a d'ores et déjà réussi sa saison. Le club andalou a cependant toujours la possibilité de décrocher une place dans le Top 4 puisqu’il ne compte que 3 points de retard sur l’Atlético Madrid qui affronte le Real dimanche. Le Betis a raté à plusieurs reprises l’opportunité de revenir dans les 4 premières places. Suite à sa victoire en Copa del Rey (aux tirs au but), le club andalou a seulement accroché un nul sur la pelouse de Getafe (0-0) le week-end dernier. Ce match de prestige face au FC Barcelone pourrait booster le Betis dans cette dernière ligne droite. Sans victoire depuis 3 journées, la formation andalouse abat sans doute sa dernière carte pour revenir sur les Colchoneros. Pour cela, Pellegrini compte sur ses hommes forts à savoir les Fekir, Iglesias, Canales...enchez(au lieu de 150€)⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, le FC Barcelone a réalisé une bien meilleure seconde partie de saison qui lui permet d’occuper la deuxième place de Liga. Le club catalan possède actuellement deux unités d’avance sur le FC Séville. Dernièrement cependant, lesont connu quelques contre-performances surprenantes à domicile avec l’élimination en quart de finale de l’Europa League par l’Eintracht Francfort mais aussi en Liga avec deux revers face à Cadix et le Rayo Vallecano. Les joueurs de Xavi ont mis fin à cette mauvaise série le week-end dernier en prenant le dessus difficilement à domicile sur Majorque (2-1) grâce à Depay et Busquets. En déplacement, la dynamique est nettement meilleure avec 5 succès consécutifs. Cependant, les victoires acquises contre Levante et la Real Sociedad l’ont été au forceps. Pour ce déplacement, Xavi est privé de son maître à jouer Pedri mais peut en revanche compter sur les Aubameyang, Depay ou Dembélé. Motivé par cette rencontre de prestige, le Betis Séville pourrait sortir un gros match face à un Barca pas toujours régulier et accrocher au moins un nul face aux Catalans.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecavecdès la fin du matchavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Betis Séville Barcelone encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !