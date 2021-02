Pronostic Bayer Leverkusen Young Boys Berne : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

Le Bayer Leverkusen se refait une jeunesse face aux Young Boys

Profitez de 100€ SANS CONDITION chez Betclic peu importe le résultat de votre 1er pari :

vous recevez forcément 100€

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Bayer Leverkusen – Young Boys :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

En pleine forme au cœur de l’automne, le Bayer Leverkusen est nettement moins performant actuellement. Les hommes de Peter Bosz restent sur deux nuls en Bundesliga face aux modestes formations de Mayence (2-2) et d’Augsbourg (1-1). Ce week-end, les partenaires de Diaby ont même été tout heureux d’accrocher un point face à Augsbourg puisque Tapsoba a égalisé à la toute dernière seconde du temps additionnel. Un temps leader, le Bayer se retrouve désormais en 5position de la Bundesliga et affiche 5 points de retard sur l’Eintracht Francfort, 4. Cette mauvaise passe s’est confirmée en Europa League avec une défaite concédée en Suisse, à l'aller, face aux Young Boys de Berne (4-3). Cependant, avec un revers d’un seul but d’écart et en ayant inscrit 3 buts à l’extérieur, Leverkusen conserve toutes ses chances pour ce match retour. De plus, les hommes de Peter Bosz n’ont pas à se poser de questions puisque leur objectif est simple : s’imposer à domicile.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐En face, les Young Boys ont donc déjoué les pronostics jeudi dernier en s’imposant face à une formation du Bayer favorite. Les Suisses ont tout de même eu très chauds puisqu’ils menaient de 3 buts à la mi-temps, avant de voir le club allemand revenir au score. Prêté par Rennes, Siebatcheu a finalement délivré son équipe en toute fin de rencontre pour décrocher une précieuse victoire. Tranquilles leaders du championnat suisse avec 18 points d’avance sur leur premier poursuivant, les Young Boys se sont facilement imposés ce week-end face au Servette Genève (2-0). Malmenés à l’aller, les Allemands sont dans l’obligation de s’imposer face à des Suisses entreprenants mais également friables défensivement. Facile vainqueur de tous ses matchs de poule de C3 à domicile cette saison (6-2 contre Nice, 4-1 contre Beer-Sheva et 4-0 contre le Slavia Prague), le Bayer possède les armes nécessaires pour s’imposer dans son stade face aux Young Boys.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez(155€ du pari + 100€ de bonus).- Que votre pari soit gagnant ou perdant,de paris gratuits pour miser !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecavecavecavec, dont un premier pari remboursé de 100€avec, dont un 1er pari remboursé de 150€, en rentrant le code "SOFOOT"avecqui vous offre 120€ de bonus au lieu de 100€avec, dont un premier pari remboursé de 100€avecavecavec, sponsor d’ArsenalavecavecRetrouvez le Pronostic Bayer Leverkusen Young Boys Berne encore plus complet chez RueDesJoueurs (dernières infos, annonce des compos en temps réel, côtes, meilleurs bonus et pronos des joueurs) !