Pronostic Angers Bordeaux : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Angers fait un grand pas vers le maintien face à Bordeaux

Profitez de 100€ offert chez Betclic dès la fin du match :

Si vous avez envie de tester d'autres sites de paris sportifs, d'autres sites vous permettent de parier sur ce Angers Bordeaux :

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l'auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu'au coup d'envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance... Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Auteur d’une première partie de saison très correcte, Angers s’est écroulé lors de la seconde moitié. En effet, le SCO se retrouve aujourd’hui concerné par la lutte pour le maintien. Actuellement, les protégés de Baticle ne comptent que 4 points d’avance sur Saint-Etienne et 8 sur leur adversaire du jour. Pas au mieux, les Angevins ont accroché quelques nuls qui leur ont permis de conserver leur avance sur la zone de relégation. Récemment, Angers aurait pu réaliser un joli coup face à Clermont mais a dilapidé une avance de deux buts (2-2). Le week-end dernier, les partenaires de Mangani se sont inclinés face à une équipe de Monaco actuellement irrésistible (2-0). Pour affronter Bordeaux, Baticle sera privé de l’un de ses meilleurs joueurs puisque Boufal est indisponible jusqu’à la fin de la saison.chezdès la fin du match⇒ ⇒⇐ ⇐De son côté, Bordeaux a été sauvé in extremis d’une liquidation judiciaire lors de l’intersaison. Marqué par ces événements, le club girondin a fait comme il a pu au niveau sportif. L’expérience Petkovic a tourné court puisque le suisse n’a pas réussi à imposer sa vision du jeu. Dans le cadre de l’opération maintien, les dirigeants bordelais ont nommé David Guion à la tête du club mi-février. Depuis la prise en main de l’équipe par l’ancien coach de Reims, Bordeaux n’a remporté qu’une seule rencontre face au FC Metz, actuel lanterne rouge du classement. Humilié à Lyon (6-1), Bordeaux a ensuite gaspillé une avance de deux buts face aux Verts de Saint-Etienne (2-2), adversaire direct pour le maintien. Partis pied au plancher à la Beaujoire face à Nantes il y a 15 jours, les Bordelais ont une nouvelle fois été battus après l’incroyable retour des Canaris (5-3). Le week-end dernier, les Girondins ont longtemps résisté à Nice mais se sont finalement inclinés à domicile (0-1). Avec 4 points de retard sur Saint-Etienne et 6 sur Clermont, l’avenir de Bordeaux en L1 est de plus en plus compromis. Face à une équipe bordelaise très friable défensivement, Angers pourrait s’imposer et assurer son maintien en Ligue 1.- Rentrez biendans la case "code promotionnel" du formulaire d’inscription.- Misez par exemple votre 1pari de 100€ sur ce pari et gagnez- Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !- Ces 100€ vous sont versés immédiatement après la fin du match.avecen rentrant le code "SOFOOT"avecavecavecavecen rentrant le code "SOFOOTX2"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10"avecavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Angers Bordeaux détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !