Pronostic Amiens Toulouse : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Toulouse se reprend à Amiens

Relégué de Ligue 1 lors de la saison 2019-2020, Amiens et Toulouse ont connu des fortunes diverses depuis leur relégation. D’un côté, la formation haut-garonnaise a lutté pour retrouver l’élite, de l’autre, l’équipe picarde pour se maintenir en Ligue 2. Cette saison semble indiquer que les objectifs de ces deux clubs devraient être les mêmes. En effet, à près d’un tiers du championnat, Amiens se retrouve dans la zone de relégation avec deux points de retard sur le premier non relégable, Dijon. Depuis le départ de la saison, les hommes de Philippe Hinschberger ont remporté une seule victoire sur la pelouse de Guingamp (0-2). Mal partis avec 3 défaites consécutives, les Amiénois se montrent plus costauds lors des dernières journées mais avec un accumulation de matchs nuls, 5 lors des 6 dernières rencontres.enchezavec le code SOFOOT⇒ ⇒⇐ ⇐En face, Toulouse a raté de peu la montée en Ligue 1 la saison passée. Bien décidés à ne pas rater le bon wagon cette saison, les Pitchouns sont partis pied au plancher en réalisant une excellente entame. En effet, les Toulousains sont restés invaincus lors des 9 premières journées avec un très bon bilan de 7 victoires et 2 nuls. Lundi, le TFC avait l’opportunité d’accentuer son avance en tête de la Ligue 2 en clôture de la 10journée, mais les Toulousains ont été surpris par une formation caennaise qui a joué crânement sa chance au Stadium pour accrocher un très beau succès (3-2). Néanmoins, les hommes de Montanier possèdent toujours 3 points d’avance sur leur premier poursuivant et sont toujours leaders. Déterminé à se relancer, Toulouse devrait s’imposer en Picardie face à une formation amiénoise en souffrance.- Vous bénéficiez d'un bonus de 200€ au lieu des 150€ habituels- Misez par exemple votre 1pari de 150€ sur ce pari pour tenter de gagner- Si votre pari est perdant, vous recevezde remboursement en EXCLU avec SoFoot- Et oui, vous pariez 150€ et vous êtes remboursé de 200€ !avecavecavecen rentrant le code "SOFOOT10"avecen rentrant le code "SOFOOT10"avec, dont un 1pari remboursé de 100€, en rentrant le code "SOFOOT10FREE"avecavec, sponsor de MonacoavecavecavecavecRetrouvez le Pronostic Amiens Toulouse détaillé avec comparateurs de cotes, statistiques et pronos des joueurs sur RueDesJoueurs !