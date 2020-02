Paris truqués : Matar Fall, ancien joueur de Fréjus, condamné à un an de prison avec sursis

CA

La chute de Matar Fall.Le tribunal de Paris a condamné Matar Fall, ancien joueur de Fréjus Saint-Raphaël, à un an de prison avec sursis et 10 000 euros d'amende. Il est coupable de «» et «» . Fall était soupçonné d'avoir contribué à faire perdre son équipe de Fréjus lors d'un match de National en 2014. En plus de cette sanction, l'ancien défenseur écope aussi d'une interdiction d'exercer dans le sport pendant cinq ans, ainsi que d'une obligation de verser 3000 euros de dommages et intérêts à son ancien club.L'ancien gardien Dominique Jean-Zéphirin, également suspect dans cette affaire, a obtenu le renvoi de son procès au mois d'avril prochain. C'était la première fois qu'un procès de ce type se tenait en France, même s'il s'est déroulé en l'absence de Fall et de son avocat. «, s'est étonné Maître Ali Khalfaoui auprès deSans surprise, l'avocat devrait faire appel dans les prochains jours.