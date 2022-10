MU écarte West Ham de son chemin

Manchester United (4-2-3-1) : De Gea - Dalot, Maguire, Martínez, Shaw - Casemiro, Eriksen (Fred, 79e) - Elanga (McTominay, 61e), Fernandes, Rashford - Ronaldo. Entraîneur : Erik ten Hag.



West Ham (4-2-3-1) : Fabiański (Areola, 46e) - Kehrer, Dawson, Zouma, Cresswell - Souček, Rice - Bowen, Downes (Fornals, 77e), Benrahma - Scamacca (Antonio, 57e). Entraîneur : David Moyes.

Toujours sur un fil, Manchester United continue d'avancer.Ce dimanche contre West Ham, lesse sont imposés par la plus petite des marges à Old Trafford (1-0), délogeant ainsi Chelsea de la cinquième place de Premier League.En alignant Cristiano Ronaldo, Marcus Rashford et Anthony Elanga, Erik ten Hag souhaitait donner de l'intensité à sa ligne offensive. Un choix payant, puisque après plusieurs opportunités (15, 16), lesdébloquent la situation sur une belle occasion initiée par Christian Eriksen et Bruno Fernandes, puis conclue par RashfordMalgré la sortie sur blessure de Łukasz Fabiański, remplacé par Alphonse Areola à la pause, lesse rebiffent en seconde période (69, 81) au point d'obliger David de Gea à effectuer un premier arrêt de grande classe sur une tête puissante de Michail Antonio (83), à laquelle répond Fred quelques instants plus tard, le Brésilien trouvant le poteau gauche d'Areola, battu (87). Une dernière grosse occasion pour Jarrod Bowen, repoussée par Harry Maguire (90+2), ainsi qu'une autre pour Declan Rice, dont la frappe est détournée par une nouvelle parade monstrueuse de De Gea (90+3), et le théâtre des rêves peut souffler.David de Gea, ce héros.