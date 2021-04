Les notes de l'épisode 10 de Top Chef

Mohamed Cheikh

Voilà deux mois et demi qu'il essaie de gagner les faveurs d'Hélène Darroze, et voilà qu'Arnaud déboule et fait briller les yeux de la patronne avec son poulet jaune à la con. Loin de se laisser abattre, Mohamed a fait briller ses sauces et son palais, il a identifié les trois quarts des ingrédients dans la boîte noire, et épaté le chef Goujon. Enfin une qualif’ obtenue haut la main, c’était pas trop tôt. Et pour ce qui est de l'estime de Darroze, on verra plus tard.