Les Bleues maîtrisent les Pays-Bas et remportent le Tournoi de France

France (4-3-3) : Peyraud-Magnin - Karchaoui, Mbock, Renard, Périsset (Torrent, 83e) - Toletti (Hamraoui, 75e), Bilbault, Mateo (Geyoro, 63e) - Baltimore (Bacha, 63e), Katoto (Malard, 75e), Diani (Cascarino, 83e). Sélectionneuse : Corinne Diacre.



Pays-Bas (4-3-3) : Van Veenendaal - Van Dongen (Baijings, 76e), Nouwen (Casparij, 46e), Van Der Gragt, Dijkstra (Olislagers, 63e) - Spitse, Pelova, Groenen (Van Diemen, 76e) - Martens, Miedema (Snoeijs, 46e), Beerensteyn. Sélectionneur : Mark Parsons.

Après le tutodélivré à Caen samedi, les Bleues présentent leur nouvel épisode au Havre, ce mardi :À quelques mois de l'Euro 2022, les Bleues, plus convaincantes que face au Brésil , ont dominé les Pays-Bas (3-1). Coup double pour les joueuses de Corinne Diacre qui, en plus du scalp des championnes d'Europe en titre, s'offrent cette deuxième édition du Tournoi de France.Lieke Martens pourra longtemps regretter ce manqué en début de match alors qu'elle était absolument seule face au but de Pauline Peyraud-Magnin (5). Passé cette frayeur, Kadidiatou Diani, intenable, réplique, mais Merel van Dongen dévie sa frappe du bras et offre un penalty aux Bleues, que Wendie Renard transforme avec panache. La Parisienne martyrise à nouveau la défense batave avant de trouver Marie-Antoinette Katoto qui double la mise d'une astucieuse talonnadeDominées, les Néerlandaises réagissent dès la reprise. Sur corner, Lineth Beerensteyn profite de la passivité de la défense bleue pour marquer du talon. Les Françaises reprennent ensuite le contrôle des opérations et multiplient les situations sur les cages adverses. La délivrance arrive, finalement, de Marie-Antoinette Katoto. Toujours servie par Diani, elle conclut d'une nouvelle talonnade et devrait venir hanter les prochaines nuits de Sari van VeenendaalRendez-vous désormais en juillet, pour aller chercher un véritable trophée cette fois.