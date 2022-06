Le PSG fait appel à des faucons pour protéger la pelouse du Parc des Princes

?? Afin de protéger au mieux la pelouse du Parc des Princes, le jardinier en chef du PSG a fait appel à... une fauconnerie.https://t.co/art0mF8lea — RMC Sport (@RMCsport) June 28, 2022

CB

Vous avez relevé une coquille ou une inexactitude dans ce papier ? Proposez une correction à nos secrétaires de rédaction

Silence, ça pousse.Cet été et pour la sixième année consécutive, le jardinier en chef du PSG Jonathan Calderwood profite de l'été pour renouveler la pelouse du Parc des Princes. Sauf qu'il ne s'agit pas de grands rouleaux de pelouse qu'il n'y a plus qu'à dérouler, puisque les équipes de jardinage ont pris soin de semer des graines.Pour éviter que ces graines ne soient mangées par les oiseaux de la capitale, Calderwood a sollicité les services de la fauconnerie Christophe Puzin, une société spécialisée pour chasser les volatiles mal intentionnés dans les stades ou lors des grands évènements. Ainsi, comme l'indique RMC Sport , trois fauconniers se relaient du lever au coucher du soleil et veillent à ce que les trois buses de Harris effraient les pigeons tentés de se remplir la panse dans l'antre du PSG. Et ce depuis le lundi 21 juin, et jusqu'à ce vendredi 1juillet.La même chose en août lors de la réception de Montpellier, pour empêcher Wahbi Khazri et Valère Germain de s'approcher de la surface ?