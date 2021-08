L'OL s'impose à Nantes et lance enfin sa saison

Maladroits et franchement pas serein, l'Olympique lyonnais a remporté ce vendredi soir son premier match de Ligue 1 cette saison (0-1) sur la pelouse du FC Nantes. Une victoire sur le plus petit des scores qui, à défaut de rassurer les Gones, leur permet néanmoins de décoller légèrement en championnat. Dangereux mais imprécis, les Nantais méritaient certainement mieux.

L'OL encore convalescent, Paquetá toujours étincelant

Nantes (4-4-2) : Lafont - Appiah (Corchia, 40e), Castelletto, Pallois, Fabio (Traoré, 81e) - Bukari (Pereira de Sa, 70e) Girotto (Moutoussamy, 69e), Chirivella, Simon - Coco (Kolo Muani, 82e), Blas. Entraîneur : Antoine Kombouaré.



Olympique lyonnais (4-3-3) : Lopes - Dubois, Da Silva, Diomandé, Emerson - Guimarães, Caqueret (Mendes, 46e), Aouar - Paquetá, Dembélé (Denayer, 82e), Toko-Ekambi (Slimani, 74e). Entraîneur : Peter Bosz.

Ce fut laborieux et difficile, mais l'Olympique lyonnais tient enfin sa première victoire de la saison en championnat ! Au terme de 90 minutes animées et tendues - surtout en fin de match - les Lyonnais ont empoché les trois points de la victoire à Nantes (0-1) grâce à but de renard des surfaces de Moussa Dembélé, et malgré l'expulsion de Damien Da Silva en fin de rencontre. Si la manière et surtout la sérénité n'y sont pas encore, les hommes de Peter Bosz ont néanmoins rempli l'objectif principal : gagner.Dans un stade de la Beaujoire presque plein, Nantes zappe le round d'observation et démarre tambour battant. À peine trente secondes de jeu et Osman Bukari profite d'un pressing de ses coéquipiers pour lâcher une praline de 25 mètres qui force Anthony Lopes à s'envoler pour repousser le ballon. Le cuir, justement, les Canaris ne le voient que rarement (74% de possession de balle à la pause pour Lyon), une volonté nantaise d'évoluer en bloc resserré et en contre, tandis que les Gones suivent les principes de leur coach Peter Bosz et relancent court. Un système qui leur porte parfois préjudice, notamment Maxence Caqueret qui enchaine les pertes de balle dans la construction et laissant ainsi des opportunités à Marcus Coco et ses coéquipiers. Petit à petit, les Lyonnais haussent le ton à l'image de Houssem Aouar qui, une fois n'est pas coutume, se la joue agressif pour gratter un ballon et enchainer une grosse frappe de vingt mètres qui passe au-dessus des cages d'Alban Lafont. Un premier avertissement pour les locaux avant le show Paquetá.Le numéro 10 brésilien bute d'abord sur le gardien de la Maison Jaune avant de sortir un contrôle de la poitrine avec une détente de l'espace, puis enchainer avec une frappe repoussée par Lafont dans les pieds de Dembélé qui délivre l'OL (0-1, 35e). Mais comme face à Clermont la semaine passée, les Lyonnais peinent sur les coups de pieds arrêtés et remercient Lopes qui, deux minutes après l'ouverture du score, sort une nouvelle claquette réflexe après un corner de Moses Simon repris par la tête de Jean-Charles Castelletto. Le portier portugais remet le couvert juste avant la pause sur un coup franc tiré en force par Sébastien Corchia et préserve l'avantage lyonnais à la pause.Un seul changement à la pause, la rentrée de Thiago Mendes à la place d'un Caqueret à côté de ses pompes pendant 45 minutes, et les Nantais repartent pied au plancher. Simon se fait oublier dans le dos de Dubois et sert en retrait Ludovic Blas qui croise trop sa frappe pied gauche, puis dévisse sa mine de l'extérieur de la surface quelques minutes plus tard. Le match s'emballe et les deux équipes impriment un gros rythme d'une surface à une autre - ce qui commence à être la signature des matchs de l'OL version Bosz - et les Rhodaniens prennent l'ascendant mais manquent à nouveau cruellement de lucidité dans les derniers gestes, à l'image de Guimarães, après un petit festival, Paquetá, qui se précipite, ou encore Aouar qui bute sur Lafont.Mais il est écrit que rien ne sera simple dans ce début de saison pour l'OL qui va finir un deuxième match, en quatre journées, en infériorité numérique après l'expulsion de Damien Da Silva, coupable d'un coude baladeur dans la tronche de Blas (78), après avoir réalisé la même faute sur Coco dans le premier acte. Un carton rouge sans conséquence pour l'Olympique lyonnais qui résistera jusqu'au bout, notamment grâce à un Lopes de nouveau décisif devant Moutoussamy et qui gardera sa cage inviolée jusqu'au bout, une première cette saison. L'OL débloque enfin son compteur de victoires en Ligue 1 et peut aborder la trêve internationale avec l'esprit (un peu) plus léger.