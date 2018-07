Et on en reste là pour le moment : c'est la meilleure équipe qui est menée. Et c'est la moins bonne équipe qui a le meilleur joueur. Simple nan ?



Le Portugal joué le rôle du tueur au sang-froid, avec Cristiano de la tête évidemment. Le Maroc montre plein de belle volonté, à tenter 77 centres, cherché 27 duels, mais ça ne paye pas.



On se retrouve dans dix petites minutes, soyez sages et rangez votre portable avant de vous faire choper en salle d'examen : c'est cinq ans d'interdiction de passer un diplôme national. Et c'est un pion qui vous le dit.