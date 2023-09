Yoann Barbet : « J’ai honte de notre prestation »

La parole à la défense.

En quête d’une troisième victoire cette saison, Bordeaux est totalement passé à côté de son match ce samedi contre Auxerre (2-4). Après trois clean sheets, les Girondins ont sombré face à l’intensité mise par l’AJA. Yoann Barbet n’a pas mâché ses mots au micro de beIN Sports. « On n’a rien fait de bien. Dans l’intensité, dès la première minute, on dit d’aller chercher haut sur le premier six mètres et personne ne va chercher, on recule direct », déplore le capitaine du FCGB.

« Les défenseurs centraux se sont régalés en face, ils n’avaient aucune pression, poursuit-il. On n’a gagné aucun duel et on a perdu beaucoup trop de ballons dans notre partie de terrain. Dans l’agressivité, on n’a pas existé. Si on joue comme ça, on ne peut rien espérer. J’ai honte de notre prestation. À domicile, se faire promener et n’avoir aucune réaction, ce n’est pas normal. (…) La défaite est logique. On est tombé sur une bonne équipe et on n’a pas du tout été à la hauteur, donc forcément on s’est fait punir. » Bordeaux passera la trêve dans la deuxième moitié du classement, avec le petit total de six points en cinq journées.

Ça gronde en Gironde.

Auxerre écrase Bordeaux avec la manière