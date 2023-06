Venez voir, on se paye Marseille sur Twitch !

Depuis quelques mois déjà, So Foot a lancé sa nouvelle émission sur Twitch : La Commission de Discipline ! Tous les mardis, à 17h30, on s’attaque à un club qui traverse des heures difficiles ! Après avoir inauguré cette émission avec le PSG, s’être payé Chelsea, Liverpool, Lyon, Angers, le Milan et plein d’autres clubs, c’est Marseille qui passe à la casserole aujourd’hui ! Alors venez nous rejoindre sur notre chaîne So What, et poster des commentaires dans le tchat. À tout’ !

<iframe loading="lazy" src="https://player.twitch.tv/?channel=sowhat&parent=www.sofoot.com" width="620" height="378" frameborder="0" scrolling="no" allowfullscreen="allowfullscreen" data-mce-fragment="1"></iframe>

On pourra désormais jouer au stade Mattéo-Guendouzi