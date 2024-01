Une vague de bébés prénommés Kylian déferle sur l’Espagne

Le Real a un argument de poids.

Les quotidiens espagnols en raffolent toujours autant. Kylian par ci, Kylian par là, cette fois, ils sont allés jusqu’à relever tous les prénoms des nouveau-nés afin de comprendre l’impact qu’a Kylian Mbappé en Espagne, et cela, sans avoir joué aucune minute dans le championnat espagnol. Relevo affirme ce mardi que le premier enfant espagnol né en ​2024, à Vigo, s’appelait Kylian, en référence à l’international français, selon les propos de son papa, fan absolu de football.

Une enquête a donc été menée en s’appuyant sur les données de l’Institut national de la statistique afin d’analyser la convergence entre les prénoms des bébés espagnols et la popularité des joueurs de football sur la scène mondiale. Au total, 679 Kylian ont été recensés en Espagne, dont 292 entre 2020 et 2022. Coïncidence avec les premières rumeurs d’un transfert du Parisien dans la capitale espagnole ? Relevo dévoile que seulement cinq personnes portaient ce nom en 1980. Pour comprendre l’impact que Kylian devrait avoir en signant à Madrid l’été prochain, il y avait 47 bébés espagnols qui se prénommaient Léo en 1980 en Espagne, puis après l’explosion de l’Argentin au FC Barcelone, plus de 2035 enfants naissaient chaque année avec le diminutif Léo, à partir de 2010. Concernant Erling Haaland, on est encore très loin des standards, avec seulement 5 enfants espagnols qui portent ce prénom.

Et qui vous dit que ce n’est pas à cause de Kylian Hazard, frère de ?

