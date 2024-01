Un dirigeant de la FFF accusé de parjure

Comme révélé par Le Monde, plusieurs dirigeants de fédérations sportives de l’Hexagone sont visés par des signalements pour parjure. Ces signalements émanent de la Commission d’enquête sur les dysfonctionnements au sein des fédérations françaises de sport, après six mois d’investigation, durant lesquels plusieurs auditionnés sont donc accusés de faux serment ou violation de serment. Parmi les dirigeants visés, la commission pointe Jean Lapeyre, directeur juridique de la FFF.

Auditionné le 9 novembre dernier, Jean Lapeyre aurait déclaré qu’une enquête pour agression sexuelle aurait été classée en 2015 et « que ce n’est pas une histoire de délai ou de prescription ». Or, Le Monde indique que le motif du classement de l’enquête était « la prescription de l’action publique ». Quoi qu’il en soit, c’est désormais au parquet de Paris de donner suite, ou non, à ces signalements. Pour rappel : le délit de parjure est passible de cinq ans d’emprisonnement et d’une amende de 75 000 euros.

Castello Lukeba vise l'Euro et les Jeux olympiques