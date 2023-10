Pronostic Union Berlin Braga : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des Champions

Braga profite des difficultés de l’Union Berlin

L’Union Berlin a été l’une des sensations de la dernière saison en Allemagne. En effet, pour la première fois de son histoire, le club berlinois avait disputé une compétition européenne en atteignant les 1/8es de finale de l’Europa League face à l’Union Saint-Gilloise. Sur leur lancée, les Berlinois ont décroché une place dans le Top 4 qui leur a permis de découvrir la Ligue des Champions. Pour sa première sortie dans la plus prestigieuse compétition européenne, l’Union avait un plan très simple, résister aux vagues du Real Madrid. Les partenaires de Kevin Volland ont quasiment réussi leur mission puisqu’ils l’ont fait pendant 93 minutes, avant de craquer sur la dernière opportunité de la Maison Blanche. Bien rentré dans sa saison, le club berlinois avait remporté ses 2 premiers matchs de championnat face à Mayence et Darmstadt. En revanche, la situation est désormais préoccupante puisque l’Union s’est incliné lors des 4 dernières journées contre Leipzig, Wolfsbourg, Hoffenheim et surtout sur le terrain du promu Heidenheim. En grande difficulté, l’Union Berlin compte sur cette Ligue des Champions pour assister au réveil des Tousart, Kral, Fofana, Behrens, ou Bonucci.

