Pronostic Toulouse Lorient : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Toulouse et Lorient se neutralisent

Vainqueur de la Coupe de France la saison dernière, Toulouse se retrouve en Ligue Europa où il réalise un très bon parcours. En effet, en obtenant le point du nul face à l’Union saint-gilloise (0-0) en milieu de semaine, la formation haute-garonnaise n’est plus très loin de poursuivre son aventure européenne. Lors de la dernière journée disputée face au dernier, Linz, un nul suffira au TFC pour se qualifier pour les 16es de finale de C3. Solide sur la scène européenne, le club toulousain l’est un peu moins en Ligue 1. En effet, après 13 journées disputées, les Toulousains se retrouvent seulement en 15e position, soit celle de premier non-relégable. Les partenaires de Restes ne possèdent qu’une seule unité d’avance sur Lorient. En championnat, Toulouse n’a plus remporté la moindre rencontre depuis la réception de Metz début octobre. Dernièrement, le TFC est allé prendre un point à Lille (1-1) et a seulement perdu sur le plus petit des scores contre Nice (1-0). Ce dimanche, le club haut-garonnais joue gros dans l’optique du maintien, car une victoire lui permettrait de prendre ses distances avec la zone rouge. Lors de cette rencontre, Toulouse compte sur son meilleur buteur Dallinga (4 buts en L1), suspendu le week-end dernier.

En face, Lorient est aussi dans une situation compliquée. En effet, le club breton se retrouve dans la zone de relégation, à la 16e place. Avec 1 seul point de retard sur le 1er non-relégable, qui n’est autre que Toulouse, Lorient veut prendre des points ce dimanche. La dynamique actuelle des Merlus n’est pas rassurante, avec un seul succès obtenu lors des 10 dernières journées. Lors des 2 dernières rencontres, Lorient a affronté deux adversaires directs pour le maintien, à savoir Clermont et Metz. En déplacement en Auvergne, les Merlus se sont logiquement inclinés face à des Clermontois pourtant dans le dur dans cette entame de championnat (1-0). Le week-end dernier, les Bretons n’ont rien pu faire face à Metz (2-3). Dans cette affiche entre équipes en difficulté, Toulouse semble être le plus solide, mais pourrait souffrir de la fatigue engendrée par la coupe d’Europe. Nous voyons les deux équipes se neutraliser et se quitter sur un nul qui n’arrange personne.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

Ligue 1 : la multipropriété de tous les dangers