Pronostic Serbie Hongrie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l’Euro 2024

La Serbie réalise un joli coup contre la Hongrie

La Serbie est une sélection qui se qualifie régulièrement pour les championnats du monde, mais qui n’a plus participé à un Euro depuis 2000 (sous le nom Yougoslavie/Serbie et Monténégro). Lors du Mondial 2022, la Serbie a réalisé une phase de groupes décevante avec des revers contre la Suisse et le Brésil, pour un nul contre le Cameroun. Déterminée à renouer avec le championnat d’Europe, la Serbie affronte la Hongrie dans l’affiche de la poule G. Lors de cette campagne de qualification, la sélection serbe a dominé la Lituanie (2-0), le Monténégro (0-2) pour un match nul en Bulgarie (1-1). Lors de cette dernière rencontre, les Serbes ont eu très chaud en égalisant dans les dernières secondes du match. Avec 7 points pris, la sélection serbe est à égalité avec la Hongrie en tête de ce groupe. Le sélectionneur Dragan Stojkovic s’appuie sur un groupe de grande qualité avec Gudelj (FC Séville), Tadic (Fenerbahce), Kostic (Juventus), Milinkovic-Savic (Al Hilal), Mitrovic (Al Hilal), Jovic (AC Milan) ou Vlahovic (Juventus). L’attaquant bianconero a réalisé une excellente entame d’éliminatoires avec 3 buts inscrits.

► 100€ remboursés sur votre 1er pari chez Betclic

⇒ ⇒ Inscrivez-vous en cliquant ici. ⇐ ⇐

En face, la Hongrie est une sélection en pleine progression. Récemment, la sélection hongroise fut toute proche de se qualifier pour le Final 4 de Ligue des nations, en s’inclinant seulement lors de la dernière journée face à l’Italie. Avant cela, les Hongrois avaient brillé en poules de la LdN contre l’Allemagne et l’Angleterre. Contrairement à la Serbie, la Hongrie est sur une bonne dynamique sur la scène européenne puisqu’elle était présente lors des 2 derniers championnats d’Europe en 2016 et 2020 où elle avait fortement embêté la France dans la poule de la mort. Lors de ces éliminatoires pour l’Euro 2024, la sélection hongroise a pris le dessus sur la Bulgarie (3-0) et la Lituanie (2-0) à domicile, pour un nul au Monténégro (0-0). Solides, les Hongrois n’ont toujours pas encaissé le moindre but et font face à une attaque de grande qualité. Pour affronter la Serbie, le sélectionneur Marco Rossi s’appuie sur sa nouvelle star Dominik Szoboszlai excellent avec Liverpool, mais aussi sur Loïc Négo (Le Havre), Szalai (Hoffenheim), Orban (Leipzig) ou Sallai (Fribourg). Lors de cette affiche, la Serbie devrait trouver les ressources pour forcer le verrou hongrois.

► Le pari « Victoire Serbie » est coté à 1,73 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 173€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Le pari « victoire Serbie ou match nul et plus de 1,5 buts » est coté à 1,60 chez Betclic qui vous permet d’obtenir votre 1er pari remboursé de 100€.

► Profitez de 100€ remboursés en Freebet dès la fin du match :

– Inscrivez-vous en cliquant ici.

– Rentrez bien le code SOFOOT dans la case « code promotionnel » du formulaire d’inscription.

– Misez par exemple votre 1er pari de 100€ sur ce pari et gagnez 160€.

– Si votre pari est perdant, vos 100€ vous sont remboursés en paris gratuits !

– Ces 100€ de bonus vous sont versés immédiatement après la fin du match.

– En plus, Betclic vous propose le retrait immédiat de vos gains !

► Si vous avez envie de tester d’autres sites de paris sportifs, vous pouvez jouer nos pronostics Serbie – Hongrie avec d’autres bonus chez d’autres sites :

– Un 1er pari remboursé en CASH de 100€ avec PMU

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec Winamax

– Un 1er pari remboursé jusqu’à 100€ avec ParionsSport En Ligne

– 100€ de bonus en Freebet avec Unibet

– 100€ DIRECT (Déposez 100€ et misez avec 200€) avec ZEbet en rentrant le code « SOFOOT »

– Un 1er pari remboursé de 100€ + 50€ EN PLUS avec France Pari

– Un bonus INCROYABLE de 250€ avec Barrière Bet

– Un premier pari remboursé de 100€ avec PokerStars Sports

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

Retrouvez le Pronostic Serbie Hongrie encore plus détaillé avec les dernières infos, les compos probables, les cotes, les meilleurs bonus et les pronos des parieurs sur RueDesJoueurs !

Pronostic Monténégro Hongrie : Analyse, cotes et prono du match des éliminatoires pour l'Euro 2024