Pronostic Rodez Laval : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez creuse l’écart face à Laval

Cette opposition entre Rodez et Laval concerne la lutte pour le maintien. En Ligue 2 depuis plusieurs saisons, le club ruthénois est habitué à devoir se battre pour garder sa place en championnat. En difficulté sur les 2 premiers tiers de la saison, Rodez a sorti la tête de l’eau depuis quelques semaines. En effet, la formation aveyronnaise a connu un très bon passage à la suite de son élimination en quarts de finale de Coupe de France par Toulouse. Victorieux de 4 matchs consécutifs face à Niort, Caen, Amiens et Quevilly Rouen, Rodez a connu un coup d’arrêt avec une défaite chez un relégable le week-end dernier, Dijon. Ce samedi, les partenaires de Rajot affrontent un adversaire direct, puisque Laval est la 1re équipe relégable. La dernière défaite en Bourgogne (1-0 face à Dijon) ne devrait pas avoir entamé la confiance des Aveyronnais. Actuellement, Rodez occupe la 14e place avec 3 points d’avance sur les Mayennais.

Laval a été promu l’été dernier et a plutôt réussi une bonne première partie de saison. En revanche, depuis la reprise, les Lavallois vivent des semaines difficiles et sont tombés dans la zone de relégation. Le club mayennais reste sur 6 revers consécutifs dont le dernier en date contre Grenoble (0-1). À la suite de cette mauvaise passe, Laval a basculé dans la zone rouge avec 2 points de retard sur Valenciennes, première formation non relégable. Le dernier succès des Mayennais remonte à la mi-février lors de leur déplacement à Pau. La blessure de Maggiotti avant la trêve a été préjudiciable pour les Tangos, car le milieu corse avait été excellent lors de la 1re partie de saison. En regain de forme, Rodez devrait s’imposer face à une équipe lavalloise qui ne gagne plus et qui s’est même inclinée lors de ses 3 derniers déplacements.

