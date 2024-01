Pronostic Rodez Laval : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Rodez surprend Laval

Proche de la relégation l’an passé, Rodez s’est bien repris cette saison puisque le club ruthénois occupe la 8e place du classement avec seulement 1 unité de retard sur Pau, 5e. A la suite de son élimination en coupe de France par Monaco le week-end dernier (1-3), la formation aveyronnaise peut désormais se focaliser sur la course aux playoffs. Rodez fait partie de ce contingent d’équipes regroupées en 2 points qui luttent pour revenir parmi les barragistes. Victorieux d’Annecy puis de Pau, Rodez a signé le match de la semaine en Ligue 2 face à Guingamp (3-3). Dans cette rencontre, Aveyronnais et Bretons se sont rendus coup pour coup. Rodez peut s’estimer heureux car l’En Avant a raté un penalty en seconde période.

En face, Laval a été la sensation de la 1re partie de saison, puisque le club mayennais a longtemps été en tête du classement. Progressivement, les Tangos ont reculé pour se retrouver actuellement en 4e position, avec 6 et 7 points de retard sur les leaders. Laval serait certainement plus inspiré de regarder dans son dos car les Caen, St Etienne, Guingamp ou … Rodez reviennent fort. En cas de défaite ce samedi, les lavallois pourraient se retrouver dans la ligne de mire de leurs adversaires. Dans cette dernière ligne droite, la bande à Frapolli doit en plus disputer les 8e de finale de la Coupe de France où elle se présentera comme favori face au Puy en Velay. Arrivé de Lorient lors du mercato hivernal, Pagis a marqué ses débuts par une réalisation. De son côté, Roye sera absent à la suite de son expulsion. Solide, Rodez pourrait signer une très belle opération face à Laval qui n’a plus gagné depuis 6 matchs en L2 et qui reste sur un nul à domicile face au Paris FC (1-1).

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

