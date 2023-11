Pronostic Real Sociedad Salzbourg : Analyse, cotes et prono du match de Ligue des champions

La Real Sociedad poursuit sa route face à Salzbourg

Après plusieurs années à passer proche de la qualif’ en Ligue des Champions, la Real Sociedad est parvenue à finir dans le Top 4. Lors de cette campagne, les Basques se montrent très performants puisqu’ils sont déjà qualifiés pour les 8es de finale, passant un nouveau cap. Leur challenge lors des 2 dernières journées est la lutte avec l’Inter pour la 1re place du groupe, qu’elle occupe pour le moment grâce à une meilleure différence de buts. Sur son parcours, la Real a partagé les points à domicile avec l’Inter mais a ensuite remporté tous ses matchs, dont l’aller à Salzbourg (0-2). En Liga, le club de San Sebastian s’est repris après sa défaite face au FC Barcelone en s’imposant consécutivement contre Almeria et le FC Séville. Ces victoires ont permis aux Basques de remonter en 5e position avec 6 points de retard sur le Top 4. Dans cette équipe, on retrouve des éléments prometteurs comme le japonais Kubo, le Russe Zakharyan, le Français Cho ou les espagnols Oyarzabal, Merino ou Mendez. Longtemps blessé, Sadiq retrouve des sensations. Buteur face à Séville samedi (2-1), il pourrait enchaîner.

En face, Salzbourg ne verra pas les 8es de finale, comme l’an passé (l’exploit avait été réussi il y a 2 ans). Lors de cette campagne, les Autrichiens ont perdu leurs deux matchs face à l’Inter et donc celui disputé contre la Sociedad à l’aller. En revanche, les partenaires de l’ancien Stéphanois Gourna Douath avaient pris le dessus sur le Benfica à Lisbonne lors de la J1, et sont donc en ballotage favorable pour prendre la 3e place et être reversé en Europa Lague comme la saison passée. Vainqueur du championnat d’Autriche depuis une décennie, Salzbourg est en tête de son classement mais doit lutter cette saison avec la concurrence du Sturm Graz. Le week-end dernier, les Autrichiens ont dominé Hartberg (3-2), après un nul chez l’Austria Vienne (0-0). Déjà vainqueur à l’aller, la Real Sociedad devrait une nouvelle fois s’imposer face à Salzbourg.

