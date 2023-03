Pronostic Real Sociedad Cadiz : Analyse, cotes et prono du match de Liga

La Real Sociedad profite des problèmes de Cadiz en déplacement

Attention pour la Real Sociedad. Auteur d’une superbe saison jusque-là, la Real est en train de flancher comme elle a notamment pu les faire certaines des dernières années. 3e de Liga, le club basque n’a plus qu’un point d’avance sur l’Atlético Madrid et 3 sur le Bétis qui se classe 5e et premier non qualifié pour la Ligue des Champions. La Real paie ses deux derniers mauvais résultats : un nul concédé à domicile face au Celta Vigo (1-1) et une défaite chez le mal classé Valence (1-0).

La chance pour la Real Sociedad, c’est qu’elle affronte ce vendredi une équipe en grosses délicatesse en déplacement. En effet, si Cadiz s’est réveillé et est sorti de la zone rouge (16e), il le doit à ses derniers résultats à domicile. Le Bateau Pirate a remporté ses 3 derniers matchs dans son stade (Majorque, Girona et Vallecano le week-end dernier) mais a perdu ses 3 derniers déplacements (à Séville, Bilbao et Barcelone). Opposé une nouvelle fois à l’extérieur à un bien classé, Cadiz pourrait essuyer une 8e défaite pour son 12ème match à l’extérieur de la saison en Liga. Les buteurs Sorloth (9 buts) et Oyarzabal (2 buts en 9 matchs) essaieront de se distinguer alors que Brais Mendez (7 buts) vit une grosse disette.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

