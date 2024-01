Pronostic Real Madrid FC Barcelone : Analyse, cotes et prono de la finale de SuperCoupe d’Espagne

Le Real en patron face au FC Barcelone

La finale de la SuperCoupe d’Espagne nous offre une affiche très attendue entre le Real Madrid et le FC Barcelone. Cette confrontation est logique car la Maison Blanche avait remporté la Copa del Rey tandis que le club catalan avait soulevé le trophée de la Liga. Pour en arriver là, les hommes d’Ancelotti nous ont offert le match de ce début d’année dans le derby face à l’Atletico. Dans une opposition où les 2 formations se sont répondues coups pour coups, les Merengue ont fini par s’imposer lors de la prolongation (5-3) après une rencontre spectaculaire. Ce succès confirme la très bonne forme des protégés d’Ancelotti qui sont en tête en Liga à égalité avec la surprenante formation de Girona, avec 7 points de plus que le FC Barcelone. Pour affronter le Barca, Ancelotti déplore les absences des Militao, Lucas Vazquez, Courtois ou Alaba. En revanche, les Bellingham, Rodrygo, Vinicius ou Diaz sont bien présents.

En face, le FC Barcelone faisait face à une adversité plus modeste avec Osasuna. Les Blaugranas ont dominé cette rencontre mais ont seulement fait la différence en seconde période par Lewandowski. Entré en cours de jeu à la place d’un Raphinha blessé, le jeune Yamal a conclu la marque dans le temps additionnel. Ce dimanche, les Catalans jouent gros face à une équipe du Real qui domine le début de saison en Espagne. Pour tenter de renverser le rapport de force, les hommes de Xavi seraient inspirés de prendre le meilleur sur la Maison Blanche. Les prestations des Barcelonais ont été décevantes lors des dernières semaines. En effet, le Barca s’est difficilement imposé face à de modestes adversaires tels Almeria (dernier de Liga), Las Palmas (promu) ou contre Barbastro en Copa del Rey. Pour s’imposer sur le Real, Xavi compte sur l’efficacité de Lewandowski de plus en plus décrié en Espagne. Au regard de sa domination actuelle et de sa victoire lors du dernier Clasico, le Real Madrid devrait s’imposer dans cette SuperCoupe face à des Barcelonais pas toujours fringants.

