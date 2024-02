Pronostic Pau Caen : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 2

Pau retrouve de sa solidité à domicile face à Caen

Cette confrontation entre Pau et Caen met aux prises deux formations qui sont à un tournant. En effet, Palois et Caennais sont toujours dans le coup pour la montée mais doivent signer une série pour rester dans ce haut de tableau. La formation béarnaise avait fini 2023 en 5e position mais avait eu plus de mal depuis le début de l’année civile. Finalement, les hommes d’Usai ont mis fin à une série de 8 journées sans succès en s’imposant le week-end dernier à Grenoble (0-1). Les Palois sont ainsi revenus à 3 points des Grenoblois, 5es. Cette victoire est d’autant plus importante qu’elle est intervenue face à un adversaire direct. Habituellement solide dans son stade, Pau doit retrouver son mordant pour viser plus haut dans cette saison.

En face, Caen fait partie des équipes qui ambitionne de retrouver la Ligue 1. La formation normande possède des moyens pour parvenir à cet objectif mais ne le montre pas toujours sur le terrain. En effet, les Caennais alignent les performances différentes d’un week-end à l’autre en ce moment avec 2 défaites, série en cours en déplacement, et 8 matchs sans défaite à la maison (dont 5 victoires). Battu chez une équipe de Guingamp pas au mieux, Caen s’est totalement relancé le week-end dernier en dominant Angers (2-0) avec un doublé d’Abdi. A la suite de ce résultat, la formation normande est remontée en 6e position avec une seule unité de retard sur Grenoble. Ce samedi, les hommes de Seube sont à un tournant dans leur objectif de saison. En cas de succès en terre béarnaise, le Stade Malherbe lancerait le début d’une ligne droite intense dans la course aux playoffs. Dans son Nouste Camp, Pau va vouloir montrer son regain de forme en accrochant au moins Caen qui a plus de mal loin d’Ornano.

