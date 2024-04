Pronostic OM Nice : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Nice accroche un résultat à Marseille ?

La Ligue 1 est dans sa dernière ligne droite et doit nous délivrer de nouveaux verdicts. La course à l’Europe bat notamment son plein et cette affiche entre Marseille et Nice devrait donner une image un peu plus claire de l’ambition des 2 formations lors des dernières journées. La formation phocéenne connait une saison marquée par des résultats décevants en championnat mais aussi par des accrochages en début d’exercice. Malgré cela, Marseille vient de se qualifier pour les demi-finales de l’Europa League en dominant le Benfica. Au prochain tour, les Olympiens retrouveront l’Atalanta Bergame pour une place en finale. L’enchainement de ces rencontres européennes a des incidences en Ligue 1, où la fatigue se fait ressentir. Le week-end dernier, l’OM s’est arraché au Stadium pour prendre un point face au TFC avec l’égalisation de Moumbagna au bout du temps additionnel, après 3 défaites consécutives en championnat. A la suite de ce nouveau match nul, Marseille se retrouve en 9e position avec 6 points de retard sur Lens, qui occupe le dernier strapontin pour une place européenne. En s’imposant ce mercredi, la formation phocéenne pourrait se replacer dans la course.

En face, Nice avait réalisé une superbe première partie de saison au point d’être de longues semaines, la seule formation à pouvoir suivre le rythme effréné du PSG. Le début d’année 2024 fut compliqué pour les Aiglons avec plusieurs défaites de rang qui ont fait reculer le club azuréen. Progressivement, le Gym tente de se sortir de cette mauvaise passe. Après avoir obtenu un nul à Reims (0-0), le club niçois a renoué avec le succès à domicile face à Lorient (3-0). Lors de ce match, Nice s’est logiquement imposé en signant un deuxième clean sheet consécutif. Très fort sur le plan défensif lors de la 1re partie de saison, la formation niçoise avait perdu de cette solidité lors des dernières semaines. Avec le retour en forme de Sanson et Thuram, Nice pourrait profiter de la fatigue marseillaise pour accrocher un résultat au Vélodrome pour à la fois consolider sa place et laisser un adversaire à distance. Et avec la solidité de l’OM cette saison (1 seule défaite toutes compétitions confondues), un match nul semble bien possible.

