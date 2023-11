Pronostic OM Ajax : Analyse, cotes et prono du match de Ligue Europa

L’OM, la victoire de la qualif’ face à l’Ajax

L’Olympique de Marseille dispute une rencontre importante ce jeudi dans le cadre de l’Europa League. En effet, Marseille pourrait se qualifier pour la suite de la compétition en cas de succès. De plus, les Phocéens s’éviteraient un déplacement compliqué à Brighton lors de la dernière journée. Performant sur le plan européen, l’OM est en revanche en grande difficulté sur le plan national. Actuellement, la formation de Gattuso se trouve en 12e position avec 3 points de plus que le premier relégable, Lorient. Bien loin du podium, Marseille accuse 10 unités de retard sur Monaco (avec tout de même 1 match en moins). Le week-end dernier, les Olympiens ont de nouveau déçu en étant tenu en échec à Strasbourg (1-1), une autre formation en difficulté. Ce jeudi, le club marseillais aura à cœur de faire aussi bien que lors de sa double confrontation face à l’AEK Athènes (3-1 et 2-0). Pour tenter de s’imposer face à l’Ajax après son bon nul obtenu à Amsterdam (3-3), Gattuso compte sur le réveil des Ndiaye, Sarr, Vitinha ou Aubameyang, auteur d’un doublé à l’aller.

En face, l’Ajax Amsterdam a vécu une entame de saison catastrophique. Depuis quelques semaines et un changement de coach, les Bataves ont repris confiance avec notamment 4 journées sans la moindre défaite (3 victoires et un nul). Lors de ce passage, l’Ajax s’est imposé contre le FC Volendam, Heerenveen et le Vitesse Arnhem, pour un nul face à Almere City. En Europa League, le club néerlandais a partagé les points avec Marseille (2-2) et l’AEK Athènes (1-1). En revanche, l’Ajax s’est incliné lors de sa double confrontation face à Brighton (2-0 et 0-2). Désormais entrainé par van’t Schip, le club d’Amsterdam espère se relancer dans la course à la 3e place en s’imposant à Marseille et compte pour cela sur les Akpom, Berghuis, Bergjwin ou Taylor. Mais dans un Vélodrome bouillant où les Phocéens sont invaincus depuis le début de saison, Marseille pourrait s’imposer face à l’Ajax et se qualifier pour le prochain tour de l’Europa League.

« Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

