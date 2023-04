Pronostic Newcastle Tottenham : Analyse, cotes et prono du match de Premier League

Newcastle prend ses distances avec Tottenham

Ce dimanche, Newcastle pourrait faire un grand pas vers la Ligue des Champions en s’imposant contre Tottenham. En effet, à l’heure actuelle, les Magpies sont 4es et comptent 3 points de plus que les Spurs (qui ont disputé un match de plus). Ce dimanche, dans un St James Park des grands jours, la bande à Eddie Howe va tout mettre en œuvre pour prendre le dessus sur la formation londonienne. Newcastle sera d’autant plus motivé qu’il doit une revanche à ses fans suite à sa lourde défaite à Villa Park du week-end dernier face à une équipe d’Aston Villa en pleine forme (3-0). Avant cela, les partenaires de Bruno Guimaraes avaient aligné 5 victoires consécutives face à Wolverhampton, Nottingham, West Ham, Brentford et Manchester United. Dans son stade, Newcastle est quasiment imbattable puisque seul Liverpool est reparti avec les 3 points. Eddie Howe dispose d’un effectif de qualité avec les Trippier, Schar, Botman, Guimaraes, Isak, ou Almiron.

De son côté, Tottenham manque de régularité dans cette dernière ligne droite de la saison comme depuis le début de l’exercice. Lors de la trêve internationale, les Spurs ont décidé de se séparer d’Antonio Conte. Pour sa première sur le banc, Stellini a vu ses hommes être accroché par Everton (1-1) alors qu’ils avaient longtemps évolué en supériorité numérique. Par la suite, les Londoniens ont décroché une victoire importante face à Brighton (2-1) avec des buts des 2 incontournables Son et Kane. Incapable d’enchaîner, l’équipe londonienne a subi une nouvelle désillusion le week-end dernier lors de la réception de Bournemouth (2-3). Face à une équipe luttant pour son maintien, les Spurs avaient réussi à revenir au score à la 88e minute par la recrue hivernale Danjuma mais ont craqué à la 95e sur un but de l’ancien lorientais Ouattara. Cette rencontre est significative des difficultés de Tottenham capable d’être performant par à-coups mais de souvent craquer dans ses moments faibles. Devant un bouillant public de St James Park, Newcastle devrait dominer un Tottenham trop fragile cette saison, et faire un grand pas vers la Ligue des Champions.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé) »

