Pronostic Naples FC Barcelone : Analyse, prono et cotes DOUBLÉES sur le 8e de Ligue des champions

Naples veut rebondir

Cette saison est très compliquée pour Naples, champion d’Italie en titre, qui a déjà changé d’entraîneur deux fois. Rudi Garcia viré dès la mi-novembre, Mazzarri est arrivé mais n’aura duré que 3 mois. Le technicien italien connaissait lui aussi une spirale négative puisque sa formation a seulement remporté 2 matchs lors des 8 dernières journées de Serie A. Le week-end dernier, les Partenopei furent tout proche de connaître un nouveau revers mais ont égalisé face au Genoa dans le temps additionnel par Ngonge. 9e avec 9 points de retard sur le Top 4, Naples a besoin de miser énormément sur cette Ligue des Champions. En phase de poules, les Napolitains avaient logiquement pris la 2e place de leur groupe, derrière le Real mais devant Braga et l’Union Berlin. L’ambiance au Stade Diego Armando Maradona s’annonce explosive pour la venue du Barca.

Le Barça n’impressionne pas

A l’instar de Naples, le Barca a remporté son championnat l’an passé mais connait un exercice compliqué. En effet, le club catalan a été battu en finale de SuperCoupe d’Espagne par le Real, sorti en Copa del Rey par l’Athletic Bilbao et accuse 8 points de retard sur le rival merengue en Liga. Xavi sait déjà qu’il ne restera pas en Catalogne à la fin de la saison à la suite de ces résultats moribonds. L’ancien maitre à jouer du club n’est pas parvenu comme l’an passé a redonné une âme à cette équipe. Lors des derniers matchs, les Barcelonais ont eu des résultats (3 victoires sur les 4 derniers matchs) mais n’ont clairement pas impressionné dans le jeu. Après avoir été tenu en échec à domicile par Grenade (3-3), le Barca s’est imposé lors des dernières secondes grâce à un doublé de Lewandowski face au Celta Vigo (2-1). Deux mal classés. Sur le plan européen, les Blaugranas ont remporté leur poule devant le FC Porto mais avait perdu à 2 reprises loin de leurs bases (Shakhtar et Barcelone).

Des retours importants pour le Napoli

De retour de la CAN, Osimhen n’a pas participé à la rencontre du week-end mais devrait être sur le front de l’attaque ce mercredi. Le week-end dernier, c’est le gardien titulaire Meret qui a fait son retour. Du coup, Naples devrait jouer ce match au complet. Ce n’est pas le cas pour le Barça, privé de Gavi, Baldé, Marcos Alonso, Ferran Torres. En revanche, Sergi Roberto et Joao Felix sont de retour. Souvent critiqué, Lewandowski a mis un doublé le week-end dernier, et la nouvelle satisfaction sortie de la Masia s’appelle Cubarsi (17 ans), en défense centrale.

Les compos probables pour Naples Barcelone :

Naples : Meret – Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui – Zambo-Anguissa, Lobotka, Zielinski – Politano, Osimhen, Kvaratskhelia.

Barcelone : Ter Stegen – Koundé, Araujo, Cubarsi, Cancelo – Gundogan, De Jong, Pedri – Yamal, Lewandowski, Raphinha.

Naples solide à domicile ?

Naples a surpris tout son monde l’an passé en Serie A en décrochant un titre inattendu grâce au jeu voulu par Spalletti, et avec un duo Kvaratskhelia – Osimhen en feu. Sur la scène européenne, les Napolitains avaient également épaté en se hissant en quart de finale mais avaient perdu contre le Milan AC. Si la dynamique actuelle n’est pas bonne, Naples peut se targuer d’être redevenu solide à domicile (1 seule défaite sur ses 8 dernières réceptions. Vainqueur de 3 de ses 4 derniers matchs à domicile, le Napoli pourrait tenir le coup face à une équipe de Barcelone qui déçoit beaucoup dans le jeu et qui n’y arrive plus ces dernières années en Ligue des Championnats. La folie générée par le public du stade Diego Maradona pourrait avoir un rôle à jouer.

