Pronostic Milan Inter : Analyse, cotes et prono du match de Serie A

Un derby de la Madonnina pour valider le titre de l’Inter Milan ?

Au sujet du grand rival de l’AC Milan, l’actualité chaude du moment est cette élimination devant l’AS Roma en quart de finale de la C3 jeudi. Dans un stade olympique plein comme un œuf, le club de la Louve s’est qualifiée pour les demi-finales au détriment d’un AC Milan trop timide après l’expulsion de l’ancien Lillois Celik (31e, 2-0 Roma), à la demi-heure de jeu. Les Rossoneri ont les yeux rivés sur le championnat à présent. Cependant, au vu de sa situation, la fin de saison s’annonce soporifique chez l’Associazione Calcio Milan. En effet, l’Inter Milan semble trop loin, et son avance sur la 6e place est immense à 7 journées de la fin. C’est un Milan AC, futur qualifié pour la C1 et démotivé qui devrait terminer la saison 2023-24 en Italie. En championnat, les hommes de Stefano Pioli n’ont plus perdu depuis 7 journées. Lors des 3 dernières journées, après un succès dans l’Artemio Franchi de la Fiorentina (1-2), Milan avait déroulé à San Siro devant Lecce (3-0) avant de partager les points dans un match complètement fou à Sassuolo (3-3).

Les Nerazzurri de l’entraîneur transalpin Simone Inzaghi ont besoin d’une victoire ce soir pour remporter le titre et ainsi succéder au Napoli. Avec 14 points d’avance sur son dauphin (Milan AC), l’Inter pourrait célébrer devant ses tifosi face au grand rival sur sa pelouse. Que demander de plus pour un Inter Milan insolent de maitrise cette année. 26 victoires – 5 matchs nul – 1 défaite, l’Inter a bien failli tomber une seconde fois devant Cagliari (2-2). Préalablement, elle avait eu très chaud aussi devant l’Udinese (1-2) avant de retourner la situation en 2e mi-temps. La plus grosse désillusion de cet Inter Milan est sans aucun doute ce revers en 1/8e de finale de la Ligue des Champions devant l’Atlético Madrid. Dominateur à l’aller mais trop maladroite dans le dernier geste (1-0), elle avait succombé dans l’atmosphère irrespirable du Wando Metropolitano au retour (2-1, 3-2 Tab). L’occasion est trop belle pour l’Inter Milan de conclure ce soir sur une note magnifique en battant le grand rival dans un San Siro plein à craquer pour l’occasion. D’autant plus que son meilleur buteur Lautaro Martinez est de retour de suspension. Les deux formations marquent et encaissent beaucoup de buts lors des dernières journées, et le spectacle offensif devrait être au rendez-vous.

