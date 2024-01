Pronostic Lyon Rennes : Analyse, cotes et prono du match de Ligue 1

Rennes confirme ses progrès face à Lyon

Cette opposition entre Lyon et Rennes met aux prises deux formations qui ont manqué leur première partie de saison. Les Lyonnais ont vraiment souffert, mais l’arrivée en fin d’année de Pierre Sage à la tête du club a permis aux Rhodaniens de retrouver de leur superbe. En effet, la formation du Rhône avait connu une très belle série de 3 victoires consécutives face à Toulouse, Monaco et le FC Nantes. À la faveur de cette dynamique, l’OL avait réussi à finir 2023 hors de la zone rouge. Pour commencer 2024, les partenaires de Lacazette avaient fait le job face à l’équipe de Pontarlier (3-1), qui évolue dans les divisions inférieures en Coupe de France. Ensuite, pour leur retour en Ligue 1, les Lyonnais ont coulé au Havre (3-1). Les Rhodaniens ont sombré à la suite de l’expulsion discutée d’O’Brien. Cette défaite a rappelé que Lyon n’est toujours pas guéri et a en plus fait retomber le club dans la zone de relégation. Le week-end dernier, les Gones ont souffert pour se défaire de Bergerac (1-2), club de N2, en Coupe de France, grâce à une réalisation de Caqueret. Lors des dernières rencontres, Lacazette a retrouvé de sa superbe avec plusieurs buts à la clé (8 en Ligue 1).

En face, la saison rennaise a pris un tournant différent lors du match aller. En effet, rapidement réduit à 10, le Stade s’était incliné face aux Rhodaniens, ce qui avait eu pour effet de voir Genesio quitter le club. Depuis, Julien Stéphan a repris l’équipe, qui semble progresser malgré quelques contre-performances en route. Après avoir dominé Clermont (1-3) lors de son dernier match de 2023, Rennes a repris de belle manière en dominant l’OGC Nice (2-0). En plus de ces prestations en Ligue 1, les Rennais viennent de se qualifier pour les 8es de finale de la Coupe de France à la suite de leur succès sur Guingamp (0-2), puis de Marseille (1-1, victoire aux TAB). Annoncé sur le départ, Kalimuendo a retrouvé le chemin du but lors des dernières rencontres (4 buts sur les 4 derniers matchs). De plus, Martin Terrier revient progressivement à un meilleur niveau et pourrait être l’un des atouts bretons de la fin de saison. En forme à domicile, Rennes doit désormais confirmer en déplacement et poursuivre sa remontée. Face à des Lyonnais loin d’être guéris, le club breton pourrait au moins accrocher le nul à Lyon.

