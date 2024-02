Pronostic Lens Fribourg : Analyse, cotes et prono du barrage de Ligue Europa

Lens prend l’avantage sur Fribourg à Bollaert

Lens n’est pas aussi impressionnant que l’an passé en Ligue 1, mais reste tout de même dans le coup pour aller chercher l’Europe malgré un début de saison complètement manqué. Dernièrement, les Lensois ont entamé une belle remontonda et se placent à la 6e place de L1 pour le moment. Ils ont satisfait à l’extérieur avec deux succès sur la pelouse de Toulouse (0-2) et Nantes (0-1) et ont confirmé samedi à domicile (3-1). Déjà sortis en Coupe de France, il reste aux Nordistes une compétition européenne qui va leur permettre de faire vibrer Bollaert grâce à leur 3e place du groupe B en C1. Arsenal et le PSV étaient trop forts, mais on retiendra évidemment ce succès historique contre les Gunners à la maison (2-1) au terme d’une soirée fantastique ou ces bons matchs nuls face à Séville qui ont permis aux hommes de Franck Haise de laisser les Andalous à la dernière place. Les Sang et Or attaquent ces barrages quasiment au complet, seulement privé de Medina (suspendu). Le milieu est souvent en rotation, mais on retrouve la plupart du temps des garçons comme Da Costa, El Aynaoui, Diouf ou Abdul Samed. Devant, Sotoca reste la valeur sûre, souvent aligné à côté du jeune Wahi qui avait inscrit 2 buts tout de même en Ligue des Champions et qui a signé un très bon match samedi (1 victoire, 1 nul).

Fribourg a réussi à s’en sortir dans un groupe pas facile en C3, derrière West Ham mais devant l’Olympiakos et le TSC (Serbie). On notera les deux succès exceptionnels à domicile contre ces derniers (5-0 contre les deux). C’est un peu plus compliqué en championnat avec une 7e place qui ne leur permet pas d’aller chercher l’Europe en fin de saison pour le moment. La faute à trois défaites sur les trois derniers matchs : face au Werder (3-1), Stuttgart (1-3) et Dortmund ce week-end (3-0). Le Japonais Doan (2 buts, 2 passes en C3) de retour de la Coupe d’Asie, rejoint l’Italien Grifo (5 buts, 7 passes en championnat, 4 buts en C3) ou l’autrichien Gregoritsch (3 buts, 1 passe en C3) parmi les forces vives de cette équipe. Ce ne sera probablement pas suffisant pour aller inquiéter une équipe lensoise invaincue sur la scène européenne à domicile cette saison, et qui va vouloir se mettre à l’abri avant le retour périlleux en Allemagne.

