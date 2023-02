Pronostic Leipzig Manchester City : Analyse, prono et cotes doublées sur le match de Ligue des champions !

100€ offerts en CASH pour parier sur Leipzig – Manchester City

Nos pronostics Leipzig – Manchester City

Leipzig en quête de régularité

Leipzig s’est installé comme l’un des candidats au top 4 chaque saison en Allemagne. Actuellement, l’équipe de Marco Rose pointe en 5e position avec un seul point de retard sur Fribourg (4e). Auteur d’une entame de saison difficile, Leipzig avait été contraint de virer Tedesco, qui avait pourtant permis à son club d’opérer une excellente dernière ligne droite l’an passé. En effet, distancé pour la C1, Leipzig avait finalement terminé sur le podium et avait aussi remporté la Coupe d’Allemagne. Arrivé en cours de saison, Marco Rose a relancé le club. Tombée cette saison dans le groupe du Real champion d’Europe en titre, la formation allemande a fait le job pour terminer en 2e position devant le Shakhtar et le Celtic et valider ainsi sa place en 8es de finale de la C1. En revanche, Leipzig vient de perdre des points en championnat. Si le week-end dernier, les coéquipiers de Nkunku ont disposé de Wolfsbourg (0-3), ils ont juste avant concédé le nul à Cologne (0-0) et un revers à domicile contre l’Union Berlin (1-2).

Un Manchester City suffisant

Manchester City est l’épouvantail de la Premier League depuis plusieurs saisons (double tenant du titre et 4 fois vainqueur sur les 5 dernières années), mais connaît un exercice un peu plus délicat. Les Skyblues occupent tout de même la 2e place, avec seulement 2 points de retard sur Arsenal (les Gunners comptent un match en retard à disputer). Cependant, City nous avait habitués à être un véritable rouleau compresseur. Victorieux à l’Emirates face à Arsenal (1-3) dans le choc de la PL en milieu de semaine dernière lors d’un match en retard, City n’a pas réussi à enchaîner et a partagé les points sur la pelouse du promu, Nottingham (1-1). Les Citizens ont déjà connu plusieurs contre-performances semblables cette saison avec des points laissés en route en championnat ou encore une élimination en quarts de finale de League Cup par Southampton. En Ligue des champions en revanche, les protégés de Guardiola avaient facilement remporté leur groupe devant le Borussia Dortmund, le FC Séville et Copenhague en alignant 4 victoires et 2 nuls.

Quelques absents à Leipzig, Guardiola a le choix

Pour affronter Manchester City, Marco Rose pourra compter sur Christopher Nkunku. Le Français, blessé juste avant le début du Mondial, a disputé ses premières minutes le week-end dernier. Certainement encore un peu trop juste, l’ancien Parisien devrait démarrer dur le banc. Leipzig déplore en revanche les absences d’Abdou Diallo (ex-PSG lui aussi), de son gardien titulaire Gulacsi, et du dynamiteur espagnol Dani Olmo. Pour Man City, Guardiola compte un seul blessé avec John Stones. Au regard de son effectif, le Catalan a le choix puisqu’il dispose de Laporte, Aké, Akanji ou Dias pour prendre sa place. Remplaçants contre Nottingham, Mahrez et Lewis pourraient réintégrer le XI aux dépens de Foden, qui est l’ombre de lui-même depuis plusieurs semaines. Malgré ses stats impressionnantes, Haaland est l’objet de critiques de la part de certains observateurs.

Les compos probables :

Leipzig : Blaswich – Henrichs, Orban, Gvardiol, Raum – Szoboszlai, Laimer, Schlager, Forsberg – André Silva, Werner (ou Nkunku).

Manchester City : Ederson – Walker, Ruben Dias, Laporte, Lewis – Bernardo Silva, Rodri, Gündogan – De Bruyne, Haaland, Mahrez.

City fait le job face à Leipzig

Irrégulier depuis quelques semaines, Manchester City devrait réagir pour son déplacement à Leipzig. Cela transparaît dans les conférences de presse de Guardiola, les Citizens ont fait de cette Ligue des champions leur priorité cette saison. L’entraîneur catalan échangerait bien une victoire en C1 avec City pour un titre en Premier League. Capable d’aller s’imposer à l’Emirates la semaine passée (1-3) pour infliger sa première défaite à la maison de la saison en championnat, Manchester City devrait montrer son meilleur visage ce mercredi face à un RB Leipzig qui n’a gagné qu’1 de ses 3 derniers matchs. Disposant d’un banc de grande qualité qui peut lui permettre de faire changer le cours du match à tout moment et de l’un des meilleurs buteurs du moment (Haaland a marqué 32 buts en 30 matchs cette saison dont 5 en 4 matchs de C1), City devrait se sortir du piège Leipzig et prendre une option pour la qualification.

