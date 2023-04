Pronostic Leipzig Borussia Dortmund : Analyse, cotes et prono du quart de finale de Coupe d’Allemagne

Dortmund sort le tenant Leipzig

Vainqueur de la Coupe d’Allemagne face à Fribourg l’an passé, Leipzig affronte le Borussia Dortmund en quarts de finale. L’équipe entraînée par Marco Rose ne se présente pas dans les meilleures dispositions puisqu’elle s’est inclinée à 4 reprises lors des 5 dernières rencontres. Balayé à l’Etihad Stadium par Manchester City (7-0), Leipzig a ensuite perdu contre Bochum (1-0) et le week-end dernier contre Mayence (0-3). À la suite de ce revers, les partenaires de Timo Werner sont en 5e position à 2 points de Fribourg qui occupe le dernier strapontin pour la Ligue des champions. Pour se qualifier pour ces demi-finales, Leipzig s’est successivement défait d’Hoffenheim (3-1), d’Hambourg (4-0) et du Teutonia Ottensen (0-8). Marco Rose déplore toujours l’absence de Christopher Nkunku, Gulacsi, Schlager et Poulsen.

De son côté, le Borussia Dortmund a perdu gros lors des dernières semaines avec son revers en 8es de finale à Stamford Bridge face à Chelsea (2-0) et le week-end dernier contre le Bayern Munich (4-2). Lors du traditionnel Klassiker, les Marsupiaux ont connu une première période catastrophique en rentrant au vestiaire avec un handicap de 3 buts. Un peu mieux en seconde période, les hommes de Terzic ont limité la casse avec des buts de Can et Malen. À la suite de ce revers, le BvB a perdu sa première place au classement au détriment du Bayern. Cependant, le Borussia est toujours dans le coup, puisqu’il compte seulement 2 points de retard sur la formation bavaroise. Pour se hisser en demi-finales de cette Coupe d’Allemagne, Dortmund a connu un parcours plutôt clément avec des affrontements contre le Munich 1860 (0-3), Hanovre (0-2) et Bochum (1-2), mais a tout de même gagné ses 3 matchs à l’extérieur. De nouveau en déplacement, Dortmund pourrait s’offrir la peau du tenant, Leipzig, moins bien ces dernières semaines.

Ces pronostics sont donnés à titre indicatif. Vous ne saurez engager la responsabilité de l’auteur quant aux résultats des matchs. Les cotes sont susceptibles de changer jusqu’au coup d’envoi du match. « Jouer comporte des risques : endettement, dépendance… Appelez le 09 74 75 13 13 (appel non surtaxé). »

